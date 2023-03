Rețeaua de canalizare va fi extinsă în comuna Șona: Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu

Primăria comunei Șona a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu pentru realizarea proiectului privind extinderea rețelei de canalizare, propus a fi amplasat în satele Lunca Târnavei, Șona, Biia, Sanmiclăuș, intravilan – extravilan.

Administrația locală urmărește prin acest proiect următoarele obiective :

-Extinderea rețelei de canalizare menajera in localitatiile Biia si Sanmiclaus ;

-Realizarea rețelei de canalizare in loc. Sona si Lunca Tamavei

-Modernizarea statiei de epurare in loc. Biia.

Astfel, potrivit documentației, se va realiza un sistem de canalizare în sistem separativ, canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuată înspre stația de epurare existentă prin colectoarele de canalizare existente.

Extinderea infrastructurii edilitare va genera o creștere a gradului de confort și de securitate sanitară pentru populație, ceea ce reprezintă o premisă pentru dezvoltarea economiei locale.

Crearea și modernizarea sistemelor de colectare a apei uzate constituie elemte de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea, și în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Oportunitatea investiției rezultă din faptul că există posibilitatea asigurării finanțării proiectului propus din fonduri guvernamentale și locale.

Perioada de implementare propusă este de 24 luni.