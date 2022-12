Rețea de canalizare menajeră în comuna Ohaba: Primăria a solicitat acordul de mediu

Vouchere sociale 2022. Lista magazinelor din Alba unde poţi cumpăra cu tichetele de 250 de lei

Aproximativ trei milioane de români beneficiază de tichetele sociale oferite anul acesta de Guvernul României. Acestea se acordă doar persoanelor care fac parte din categoriile defavorizate, o dată la două luni

Mai jos, aveţi listele complete cu operatorii economici unde pot fi utilizare voucherele pentru alimente 2022.

Zona Alba Iulia

LOCALITATE/ DENUMIRE LOCATIE/ ADRESA LOCATIE

ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE STR. MOTILOR, 113B

ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE STR. SINCAI GHEORGHE, 17

ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE STR. TOPORASILOR, 15 B

ALBA IULIA AGIL B-DUL. REVOLUTIEI, 7

ALBA IULIA AGRAS STR. REPUBLICII, 47

ALBA IULIA ANACONDA MARKET STR. STEFAN CEL MARE, 2

ALBA IULIA AVIS COM B-DUL. REVOLUTIEI 1989, 49

ALBA IULIA AVIS COM STR. GOLDIS VASILE, 11

ALBA IULIA AVIS COM STR. REPUBLICII, 41

ALBA IULIA AZARIA CHRIST B-DUL. TRANSILVANIEI, 13

ALBA IULIA BAIMAR FOOD CONCEPT STR. VANATORILOR, 24

ALBA IULIA BESTLAE STR. STEFAN CEL MARE, 22

ALBA IULIA BLUE GAL B-DUL. TRANSILVANIEI,

ALBA IULIA CALAE STR. ARNSBERG, FN

ALBA IULIA CARREFOUR STR. REVOLURIEI 1989, 12B

ALBA IULIA CARREFOUR MARKET B-DUL. VLADIMIRESCU TUDOR, 50A

ALBA IULIA CASA DEL SOLE STR. BRATIANU ION CONSTANTIN, 2

ALBA IULIA CRISTIMED STR. GOLDIS VASILE, 24

ALBA IULIA EMISOR MIXT STR. TRANSILVANIEI, 27

ALBA IULIA INMEDIO B-DUL. REGELE CAROL I., 50A

ALBA IULIA INMEDIO B-DUL. TUDOR VLADIMIRESCU, 50A

ALBA IULIA INMEDIO CAL. MOTILOR, FN

ALBA IULIA KAUFLAND CAL. MOTILOR, FN

ALBA IULIA KFC STR. VLADIMIRESCU TUDOR, 50A

ALBA IULIA LA DOI PASI B-DUL. TRAIAN, 26

ALBA IULIA LA DOI PASI STR. Closca, 6

ALBA IULIA LIDL STR. LALELELOR, FN

ALBA IULIA LIDL STR. MOTILOR, 116

ALBA IULIA LIDL STR. REGELE CAROL I., 10-18

ALBA IULIA LIDL STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 10

ALBA IULIA LUCA PRODCARN STR. BALCESCU NICOLAE, 5D

ALBA IULIA MACELARIA VELE STR. GOLDIS VASILE, 16

ALBA IULIA MAGAZIN ALIMENTAR STR. GOLDIS VASILE, 2A

ALBA IULIA MARKET RECEA 77 STR. BUNTA, 6

ALBA IULIA MULTIPAST STR. MOTILOR, FN

ALBA IULIA NICOMAX STR. TULNICULUI, 18

ALBA IULIA OPTIM MNMARKET STR. ARIESULUI, 52

ALBA IULIA ORIGINAL COM STR. LIVEZII, 45

ALBA IULIA PANORAMIC BAR & GRILL STR. VALEA POPII, 67

ALBA IULIA PENNY CAL. MOTILOR, 215

ALBA IULIA PENNY MARKET B-DUL. FERDINAND I., 85

ALBA IULIA PENNY MARKET STR. VLADIMIRESCU TUDOR, 80

ALBA IULIA PROFI STR. KOGALNICEANU MIHAIL, 54

ALBA IULIA PROFI STR. MISTRAL FREDERIK,

ALBA IULIA PROFI STR. MOTILOR,

ALBA IULIA PROFI STR. TOPORASILOR, 22

ALBA IULIA PROFI STR. TRANSILVANIEI, 4

ALBA IULIA PROFI STR. VLADIMIRESCU TUDOR, 1

ALBA IULIA RELAY STR. 1 DECEMBRIE 1918, 1

ALBA IULIA RESTAURANT AUTOSERVIRE ONLY NIKY STR. MOTILOR, 93

ALBA IULIA RESTAURANT CA LA BUNICA B-DUL. TRANSILVANIEI, 25

ALBA IULIA RESTAURANT LA CONAC STR. DECEBAL, 10

ALBA IULIA RESTAURANT PERLA MURESULUI STR. BIRUINTEI, 6

ALBA IULIA RESTAURANT SERGIO B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918, 15

ALBA IULIA RESTAURANT TRANSILVANIA P-TA. MANIU IULIU, 11

ALBA IULIA ROMFULDA DISTRIB B-DUL. REVOLUTIEI 1989, 49

ALBA IULIA ROMFULDA DISTRIB STR. REGELE CAROL I., 12

ALBA IULIA ROMFULDA DISTRIB STR. VANATORILOR, 47

ALBA IULIA SERGIANA STR. CLOSCA, 40

ALBA IULIA SERGIANA STR. MOSILOR, 120

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS B-DUL. VICTORIEI, 115-117

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS B-DUL. VICTORIEI, 14

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS CAL. MOTILOR, BL. S1F

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS CAL. REVOLUTIEI, Bl.A12-13

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS P-TA. MANIU IULIU, 20

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS STR. GOLDIS VASILE, 19

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS STR. TOPORASILOR, 20

ALBA IULIA SUPERMARKET AGRAS STR. TRANSILVANIEI, 9

ALBA IULIA SUPERMARKET DACIA P-TA. MANIU IULIU, 16

ALBA IULIA TECNOSTAR CONSULTING B-DUL. REVOLUTIEI, 65

ALBA IULIA TRANSEURO B-DUL. REVOLUTIEI, 26

ALBA IULIA TRANSEURO B-DUL. TRANSILVANIEI, 13 B

ALBA IULIA TRANSEURO B-DUL. TRANSILVANIEI, 25

ALBA IULIA TRANSEURO STR. ARIESULUI, 112

ALBA IULIA TRANSEURO STR. BALCESCU NICOLAE, 20

ALBA IULIA TRANSEURO STR. VLADIMIRESCU TUDOR, 80

ALBA IULIA TURUS SERV STR. 1 DECEMBRIE 1918,

ALBA IULIA TURUS SERV STR. GOLDIS VASILE, 9

ALBA IULIA TURUS SERV STR. SINCAI GHEORGHE,

AMPOITA NATY & DELY MARKET SAT. AMPOITA, 57A

AMPOITA RESTAURANT MAMA LUTA STR. PRINCIPALA, 172A

CIUGUD FIRST HAND SAT. SEUSA, 33

GALDA DE JOS CLAS ANTIGUA STR. PRINCIPALA, 95

GALDA DE JOS ROBY&BIANKA&JULIA SAT. principala, 92

IGHIEL MAGAZIN MIXT STR. PRINCIPALA, 56

IGHIU RESTAURANT TERRA MYTHICA STR. FS, 325

IGHIU TRANSEURO STR. PRINCIPALA, 205A

OARDA SUPERMARKET AGRAS STR. BIRUINTEI, 25

TAUTI MAGAZIN STR. Principala, 28

ZONA APUSENI – Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Zlatna

LOCALITATE/ DENUMIRE LOCATIE/ ADRESA LOCATIE

ABRUD CODRUTA COM AL. FLORILOR, 9

ABRUD LA DOI PASI STR. EROILOR, 9

ABRUD LA DOI PASI STR. REPUBLICII, 10

ABRUD LA TREI TRANDAFIRI MIXT STR. 1 MAI, 75

ABRUD PROFI STR. REPUBLICII, BI.R3-R4

ABRUD RESTAURANT SILINEL STR. LUCIAN BLAGA, 1

ABRUD RIVALY SUPERMARKET STR. REPUBLICII, 4

ABRUD SEBI & MAIA MARKET STR. Horea Closca si Crisan, 322

ABRUD TRANSEURO STR. REPUBLICII, 3

BUCIUM YASMIROBERT MIXT STR. PRINCIPALA, 161

BUCIUM-SAT VLADY AGREMENT STR. PRINCIPALA, 43A

CIURULEASA OLTEANCA STR. PRINCIPALA, 6

MATISESTI (CIURULEASA) MAGAZIN MATISESTI STR. MATISESTI, 340 A

ROSIA MONTANA CENTRAL STREET MONTANA SRL STR. PIATA, 321

ROSIA MONTANA CONDIOS CARPINIS SAT. CARPINIS, 781

ROSIA MONTANA MAGAZIN MIXT CARPENIS STR. PRINCIPALA, 846A

CAMPENI ADILAT DISCRET STR. MOTILOR, 77C

CAMPENI AGIL STR. REVOLUTIEI 1848, 48

CAMPENI AUTOSERVIRE LA BOCA STR. LIBERTATII, 1A

CAMPENI AZARIA CHRIST STR. MOTILOR, 12

CAMPENI BALEA STR. REVOLUTIA 1848, 25A

CAMPENI COLLINI COM STR. AVRAM IANCU,

CAMPENI COMPIL MOTUL STR. REVOLUTIEI 1848, 24

CAMPENI PENNY MARKET B-DUL. REVOLUTIEI 1848, 35

CAMPENI PROFI STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 2A

CAMPENI RESTAURANT POCIU STR. VARSI, 5A

CAMPENI RIVALY FAST FOOD STR. OITUZ, 3

CAMPENI RIVALY RESTAURANT STR. REVOLUTIEI 1848, fn

CAMPENI RIVALY SUPERMARKET STR. OITUZ, 3

CAMPENI RIVALY SUPERMARKET STR. REVOLUTIEI 1848, fn

CAMPENI TANY MARKET STR. MOTILOR, 15

CAMPENI TRANSEURO STR. REVOLUTIEI 1848,

CAMPENI TRANSMONT TALIDA STR. MOTILOR, 16

ALBAC COSMIN CIB STR. HOREA, 11

ALBAC DANY DAP ANPET STR. CRISAN, 19

ALBAC MAGAZIN MIXT STR. CLOSCA, 16

ALBAC ONISOR INVEST STR. Closca,, 34

ARIESENI AMADEUS COMPANY STR. PRINCIPALA, FN

ARIESENI C.I.E.P.S. SAT. ARIESENI, 28 A

ARIESENI MAGAZIN MIXT STR. CENTRU, 16

ARIESENI MIDEEA PLUS STR. PRINCIPALA, 22

ARIESENI RESTAURANT CASA MOTULUI SAT. GALBENA, 468A

ARIESENI TUDOR ARIESENI STR. PRINCIPALA, 25B

BISTRA ALINA IMPEX STAR CAL. Calea TURZII, 96

BISTRA BOGDAN SAT. BISTRA, 142

BISTRA CRISTINA ADRIAN STR. DEALU MUNTELUI, 2C

BISTRA DALI MAR PLUS CAL. TURZII, 79

BISTRA MARGUSTI STR. GANEA, 6

BUDAIESTI NIROLF MARKET STR. PRINCIPALA, 895

GARDA DE SUS BIHARIA STR. PRINCIPALA, 51

GARDA DE SUS LA DOI PASI COM. GARDA DE SUS, 49C

GARDA DE SUS LUCIA & LIVIU FURDUI STR. CENTRU, 43

GARDA DE SUS ONELIA STR. PRINCIPALA, 98B

GARDA DE SUS RESTAURANT MAMA UTA STR. PRINCIPALA, 97

HOREA MAGAZIN STR. Valea Arazii, 1

NECSESTI COTUL ARIESULUI COM. VADUL MOTILOR, 248

SCARISOARA SEBY & ALYS SHOP CART. Scarisoara, 314A

VADU MOTILOR MAGAZIN VADU MOTILOR SAT. POPESTII DE JOS, 360

VADU MOTILOR POPA D. ADELA ELENA STR. PRINCIPALA, 291

VIDRA DOMODENIS STR. Ponorel, 686 A

BAIA DE ARIES BAIA PAM STR. PIATA BAII, 1

BAIA DE ARIES LA DOI PASI STR. PIATA BAII, FN

BAIA DE ARIES LIVIANA SELECT P-TA. BAII, 1

BAIA DE ARIES PROFI STR. ARIESULUI, 2

BAIA DE ARIES RESTAURANT TURISTICA ROUA MUNTELUI STR. AVRAM IANCU, FN

LUPSA KAGER CONSTRUCT COM. LUPSA, 120

LUPSA RESTAURANT GALAXY STR. LUNCA, 58

MANARADE ABC STR. PRINCIPALA, 10

MANASTIRE RESTAURANT CASA APUSEANA STR. PRINCIPALA, 1035

SALCIUA DE JOS CRISTI CRIS STR. PRINCIPALA, 74

SALCIUA DE JOS MAGAZIN CONSUMCOOP STR. PRINCIPALA, 123

SALCIUA DE JOS NICOSINT STR. PRINCIPALA, 123

SALCIUA DE SUS POPAS SALCIUA STR. PRINCIPALA, 231 A

VALEA LUPSII KAGER CONSTRUCT STR. PRINCIPALA, 252A

ZLATNA AGIL P-TA. UNIRII, 7

ZLATNA BAISAN EMIL STR. GHEORGHE DOJA, 1A

ZLATNA CRINA STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 16

ZLATNA NIC CIB P-TA. UNIRII, 5

ZLATNA PENNY MARKET STR. GARII, 11A

ZLATNA PROFI P-TA. UNIRII, 2

Zona Sebeș-Cugir

LOCALITATE/ DENUMIRE LOCATIE/ ADRESA LOCATIE

CUGIR DELPAS ALIMENTARE STR. ALEXANDRU SAHIA, 17

CUGIR DORIDO STR. ALEXANDRU SAHIA, 21-23

CUGIR ELIT STR. VICTORIEI, 16

CUGIR FAMILIA LUCAN STR. CONSTRUCTORULUI, 8

CUGIR FIRST HAND STR. IOAN BUDAI DELEANU, 2

CUGIR FIRST HAND STR. VICTORIEI, 19

CUGIR FRATELO CAFFE RESTAURANT STR. AL SAHIA, 24-26

CUGIR GLOBUS STR. 21 DECEMBRIE 1989, 174

CUGIR IRIS ACTIV CENTER STR. RIUL MIC, 50A

CUGIR LA FURNICA STR. 21 DECEMBRIE 1989, 1A

CUGIR LECH LACTO STR. ALEXANDRU SAHIA, 15

CUGIR LIDL STR. VICTORIEI, 65

CUGIR MINI-MAL STAR STR. ALEXANDRU SAHIA, 15

CUGIR MINIMAL CONCEPT STR. ALEXANDRU SAHIA, 15

CUGIR PENNY MARKET STR. VICTORIEI, 55

CUGIR PFA FLOREA STELUTA STR. NUFERILOR, 25

CUGIR PROFI STR. VICTORIEI, 11

CUGIR RESTAURANT CASA CUGIREANA STR. TINERETULUI, 4

CUGIR RESTAURANT CHIC STR. ALEXANDRU SANIA, 15

CUGIR TRANSEURO STR. ALEXANDRU SAHIA, 15

SĂLIȘTEA ALEX MICLEA STR. MICA, 78

SĂLIȘTEA COOP VINTU STR. DREJMAN, 447

ȘIBOT RESTAURANT HANUL SURIANU DN. DN 7, 490

ȘIBOT ROMANA COSTIN STR. PRINCIPALA, 211A

ȘIBOT ROMANA COSTIN STR. PRINCIPALA, 36

CUT MAVID STORE COM. principala, 433

CUT NISTOR VIORICA PFA COM. principala, 433

CUT VLAD ISTINUTA IUSTINA PFA STR. Principala, 25

DAIA ROMÂNĂ CIBU I ANA STR. PRINCIPALA, 111

DAIA ROMÂNĂ CLAUDIU COMPANY STR. PRINCIPALA, 837

DAIA ROMÂNĂ MICUL BAZAR M STR. PRINCIPALA, 169

DAIA ROMÂNĂ MINI MARKET DAIA STR. Principala, 328

DAIA ROMÂNĂ PAUL & YOLANDA STR. FAGADAU, 298

DAIA ROMÂNĂ PAUL & YOLANDA STR. HEIURI, 169

DAIA ROMÂNĂ PAUL & YOLANDA STR. PRINCIPALA, 332

DRAȘOV AUTOSPEED MUNTEAN SAT. DRASOV, 78

LANCRĂM RESTAURANT BOEMA STR. PRINCIPALA, 276

SEBEȘ ANDROMI COM STR. VALEA FRUMOASEI, 27

SEBEȘ BADEA GHEORGHE AGRO STR. MIHAIL KOGALNICEANU, 76

SEBEȘ BISTRO LEUL DE AUR STR. LUCIAN BLAGA, 8

SEBEȘ BUCUR ALIMENT STR. HOREA, 65

SEBEȘ CARREFOUR MARKET STR. DECEBAL, 1

SEBEȘ CHIOSC BELVEDERE STR. LUCIAN BLAGA, 81-83

SEBEȘ CONSUMCOOP MAGAZIN 27 STR. DORIN PAVEL, 53

SEBEȘ COSMIN-ANDREI STR. MIHAIL KOGALNICEANU, Bl.112

SEBEȘ CRIGUST B-DUL. LUCIAN BLAGA, 15

SEBEȘ KAUFLAND STR. INDUSTRIILOR, 2

SEBEȘ LIDL STR. AUGUSTIN BENA, 19-23

SEBEȘ MAGAZIN ALIMENTAR STR. MIHAI VITEAZUL, 6

SEBEȘ MAGNETIC MARKET AL. PARC, 26A

SEBEȘ MAGNETIC MARKET STR. M KOGALNICEANU, 46

SEBEȘ MAGNETIC MARKET STR. VALEA FRUMOASEI, 81 C

SEBEȘ MINI-MARKET TAMISA R&V STR. M. KOGALNICEANU, FN

SEBEȘ MULTIPAST STR. BLAGA LUCIAN, 88

SEBEȘ MULTIPAST STR. INDUSTRIILOR, 2

SEBEȘ PENNY MARKET STR. DORIN PAVEL, 168

SEBEȘ PENNY MARKET STR. VALEA FRUMOASEI, 27

SEBEȘ PIPERA MIXIT STR. HOREA, 67

SEBEȘ PROFI STR. DORIN PAVEL, 93

SEBEȘ PROFI STR. LUCIAN BLAGA,

SEBEȘ RESTAURANT LEUL DE AUR STR. LUCIAN BLAGA, 8

SEBEȘ SERGIANA STR. INDUSTRIILOR, 2

SEBEȘ TECNOSTAR CONSULTING STR. VANATORI, 24

SEBEȘ TOVIS MARKET STR. DRUMUL SIBIULUI, 12

SEBEȘ TRANSEURO STR. LUCIAN BLAGA, 83-85

SEBEȘ TRANSEURO STR. VALEA FRUMOASEI, 4AB

ȘPRING CRISTIMED STR. PRINCIPALA, 333

ȘPRING LA DITA SHOP STR. PRINCIPALA, 301

VALEA VINȚULUI PARAUL CETATII SAT. VALEA VINTULUI, 101A

VINGARD COSMIN-ANDREI STR. PRINCIPALA, 393

VINȚU DE JOS CIRJALIU MARKET SRL STR. GARII, 16

VINȚU DE JOS EM MARKET STR. Garii, 51

VINȚU DE JOS IDEAL VALI EMANUEL STR. MIHAI EMINESCU, 5

VINȚU DE JOS JOLIN MARKET P-TA. IULIU MANIU, 12

VINȚU DE JOS LA DOI PASI STR. LUCIAN BLAGA, 42

VINȚU DE JOS MINIMARKET JOLIN STR. SIBISENI, 22

VINȚU DE JOS RESTAURANT DRUMUL DRAGOSTEI STR. PRIETENIEI, 2

VINȚU DE JOS RESTAURANT PIZZERIE STR. LUCIAN BLAGA, 26

VINȚU DE JOS YAN ALEX MAGIC STR. VASILE ALECSANDRI, 14A

VURPĂR ABC SUCIU MARKET SAT. VURPAR, 67

VURPĂR POMPEYADY STR. PRINCIPALA, 57

Zona Aiud-Blaj-Ocna Mureș-Teiuș

LOCALITATE/ DENUMIRE LOCATIE/ ADRESA LOCATIE

AIUD – AGIL – STR. IULIU MANIU, 6

AIUD – COCOSUL DE AUR SUPERMARKET – STR. IULIU MANIU, 34A

AIUD – COCOSUL DE AUR SUPERMARKET – STR. LIBERTATII, 38

AIUD – COCOSUL DE AUR SUPERMARKET – STR. MOTILOR, 84

AIUD – J ASMIN FRUITS – STR. IULIU MANIU,

AIUD – LECH LACTO – STR. IULIU MANIU, 25

AIUD – LIDL – STR. TRANSILVANIEI, 99-101-103

AIUD – LUCA PRODCARN – STR. IULIU MANIU, 193

AIUD – MACELARIA VELE – STR. IULIU MANIU, FN

AIUD – MACELARIA VELE – STR. TRANSILVANIEI, 5A

AIUD – MARSE PLUS – STR. IULIU MANIU, FN

AIUD – MICRO – STR. UNIRII, 57

AIUD – ONCOS – STR. BRAZILOR,

AIUD – ONCOS – STR. CUZA VODA, 3

AIUD – ONCOS – STR. IULIU MANIU, 25

AIUD – PENNY MARKET – STR. TRANSILVANIEI, 74

AIUD – PROFI – STR. SERGENT HATEGAN, 12

AIUD – PROFI – STR. TRANSILVANIEI, 26

AIUD – PROFI – STR. UNIRII,

AIUD – RESTAURANT CAPITOL – STR. BAILOR, 2

AIUD – RESTAURANT VICTORIA – STR. TRANSILVANIEI, 3

AIUD – TRANSEURO – STR. AXENTE SEVER,

AIUD – TRANSEURO – STR. CUZA VODA, 7-8

AIUD – TRANSEURO – STR. IULIU MANIU, 36

AIUD – VICTORIA GRILL – STR. IULIU MANIU, 5

BALCACIU – LA DOI PAS – STR. 1 DECEMBRIE, 59A

BIIA – ANDREEA MIANA – STR. PRINCIPALA, 136

BIIA – LA BUTUC – STR. PRINCIPALA, 1

BLAJ – ANDROMI COM – STR. CLUJULUI, 79-83

BLAJ – BLASIU GOLD – STR. PRINCIPALA, 5

BLAJ – CASANDRA COM – STR. EROILOR, FN

BLAJ – CATA SI BOBY TRANS – STR. ION INOCENTIU MICU KLEIN, 5

BLAJ – COFETARIA LA POPA – STR. SIMION BARNUTIU, 5

BLAJ – CORINA COM – STR. N.BALCESCU, 4

BLAJ – CORINA COM – STR. REPUBLICII, 50

BLAJ – CORUSANU IMPEX – STR. ARON PUMNUL, 20

BLAJ – CORUSANU IMPEX – STR. EROILOR, 37-38

BLAJ – FERMIC 2 – STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 80

BLAJ – GOSTAT ALIMENT – STR. ASTRA, 2

BLAJ – KAUFLAND – STR. IULIU MANIU, 101

BLAJ – KIME MARKET – STR. EROILOR, 16

BLAJ – KIME MARKET – STR. SIMION BARNUTIU, 1

BLAJ – KIME MARKET – STR. SIMION BARNUTIU, 16

BLAJ – LA DOI PASI – STR. EROILOR, 37-38

BLAJ – LA DOI PASI – STR. REPUBLICII, 30

BLAJ – LA DOI PASI – STR. SIMION BARNUTIU, 5

BLAJ – LEGUME FRUCTE – STR. ASTRA, 24

BLAJ – LIDL – STR. CLUJULUI, 7B

BLAJ – MAGAZIN LACTATE – STR. ASTRA, 32

BLAJ – MINIMARKET – STR. CAMPUL LIBERTATII,

BLAJ – MINIMARKET – STR. SIMION BARNUTIU,

BLAJ – MINIMARKET LACTATE CH – STR. ASTRA, 16

BLAJ – MONTANA POPA – B-DUL. REPUBLICII, 4

BLAJ – MONTANA POPA – STR. EROILOR,

BLAJ – MONTANA POPA – STR. GH.DOJA, 12

BLAJ – MONTANA RESTAURANT – B-DUL. REPUBLICII, 4

BLAJ – PAINE DE PETRISAT – STR. EROILOR,

BLAJ – PENNY MARKET – STR. CLUJULUI, 81

BLAJ – PROFI – B-DUL. REPUBLICII, 53

BLAJ – PROFI – STR. EROILOR,

BLAJ – RESTAURANT MONTANA POPA – B-DUL. REPUBLICII, 4

BLAJ – TSIPRAS – B-DUL. REPUBLICII, 27

BUCERDEA GRANOASA – ALIMONA – STR. IOAN MAIORESCU, 52

BUCERDEA GRANOASA – MAGAZIN – SOS. IOAN MAIORESCU, NR. 3B

BUCERDEA GRANOASA – NICA SAN – STR. PRINCIPALA, 127

BUCERDEA GRANOASA – SC INDAGRA COMERT – STR. FLORILOR, 24

CENADE – COOP. DE CONSUM VALEA LUNGA 3 – STR. PRINCIPALA, 251

CENADE – MIDI CASIO – STR. PRINCIPALA, 255

CENADE – NISTOR LIVIU NICOLAE – SAT. CENADE, 72

CENADE – XARA – STR. PRINCIPALA, 243

CERGAU MARE – ALUTUS – STR. PRINCIPALA, 123

CERGAU MIC – PATISERIA IOANA – STR. PRINCIPALA, 194

CETATEA DE BALTA – ELENA BOTTI MINI MAGAZIN – STR. CETATII, 102

CETATEA DE BALTA – EUROSPIN – STR. CETATII, 30

CETATEA DE BALTA – EUROSPIN – STR. HOREA, 8

CIUMBRUD – MINIMARKET – STR. PROGRESULUI, 7

CIUMBRUD – NASIROM – STR. VASILIE LUCACIU, 3

CRACIUNELU DE JOS – ARINA – STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 4

CRACIUNELU DE JOS – FLORAMIADA – STR. 6 MARTIE, 1G

CRACIUNELU DE JOS – MAGAZIN MIXT NIC ANDRE – STR. 6 MARTIE, 72

CRACIUNELU DE JOS – MAGAZIN MIXT NIC ANDRE – STR. HOREA, 26

CRACIUNELU DE JOS – ARINA – STR. TUDOR VLADIMIRESCU, 4

CRACIUNELU DE JOS – FLORAMIADA – STR. 6 MARTIE, 1G

CRACIUNELU DE JOS – MAGAZIN MIXT NIC ANDRE – STR. 6 MARTIE, 72

CRACIUNELU DE JOS – MAGAZIN MIXT NIC ANDRE – STR. HOREA, 26

CRAIVA – MAGAZIN MIXT – STR. PRINCIPALA, 32

CRICAU – MAGAZIN MIXT – STR. CRICAU, 389

CRICAU – MAGAZIN MIXT – STR. PRINCIPALA, 15

CRICAU – PADUREAN VASILE IULIAN – SAT. CRICAU, 86

DECEA – KALMAN ZELINDA ABC – COM. MIRASLAU, 156

DECEA – TIMEA MARKET – STR. PRINCIPALA, 264

FEISA – AF MEDESAN SILVIA – STR. MARE, 4

GALDA DE JOS – CLAS ANTIGUA – STR. PRINCIPALA, 95

GALDA DE JOS – ROBY&BIANKA&JULIA – SAT. principala, 92

GEOAGIU DE SUS – COOPERATIVA CONSUM TEIUS – STR. PRINCIPALA, 63

IZVOARELE (BLAJ) – RESTAURANT LA VIE – STR. FERMA CIUFUD, 8

JIDVEI – CENTRAL BILEA MARKET – STR. UNIRII, 2A

JIDVEI – LA BOLTA SATULUI – STR. PETRILOR, 3

JIDVEI – MIXT JIDVEI – STR. MORII, 12B

JIDVEI – PROFI – STR. PERILOR, 3

JIDVEI – ROXANA MARKET – STR. PERILOR, 58

LOPADEA NOUA – BENCE & DALMA 3 – STR. ALSZEG, 217

LUNCA MURESULUI – CARMINA PRODCOM 2 – STR. GARII, 310

LUNCA MURESULUI – ELIS – STR. Principala, 25

LUNCA MURESULUI – MOARA MIRESTEAN – STR. PRINCIPALA, 233

LUNCA TARNAVEI – LARA MARKET – STR. PRINCIPALA, 58

LUNCA TARNAVEI – SPIC MIJA – STR. PRINCIPALA, 58

MANARADE – ABC – STR. PRINCIPALA, 10

MIRASLAU – MIRAS COM – STR. PRINCIPALA, 226A

MIRASLAU – RIM STAR 224 – STR. PRINCIPALA, 224

NOSLAC – COOPERATIVA DE CONSUM NOSLAC 1 – STR. PRINCIPALA, 2

NOSLAC – MOARA MIRESTEAN – STR. PRINCIPALA, 278

OCNA MURES – CIOLTEA ELENA II – STR. Str.piata izvor, 2

OCNA MURES – CUGEREAN GABRIELA – STR. LUNGA, 67

OCNA MURES – EUROSIT – STR. AXENTE SEVER, 14

OCNA MURES – FREM – AL. INDEPENDENTEI, 1A

OCNA MURES – GLOBAL NIK STORE – STR. LUNGA, 121

OCNA MURES – LANDIAL – STR. NICOLAE IORGA, 28

OCNA MURES – LOISBERG – STR. MIHAIL EMINESCU, 3

OCNA MURES – LUCA PRODCARN – STR. 9 MAI, 2

OCNA MURES – MACELARIA UIOARA – AL. INDEPENDENTEI, FN

OCNA MURES – MACELARIA VELE – STR. NICOLAE IORGA, 25

OCNA MURES – MOARA MIRESTEAN – AL. INDEPENDENTEI, 28

OCNA MURES – MOARA MIRESTEAN – AL. NICOLAE IORGA, 34

OCNA MURES – MOARA MIRESTEAN – STR. LUNGA, 132

OCNA MURES – MOARA MIRESTEAN – STR. MIHAI VITEAZU, 51

OCNA MURES – PENNY MARKET – STR. MIHAI EMINESCU, 1

OCNA MURES – PROFI – STR. NICOLAE IORGA, 31

OCNA MURES – TRAIAN HEGEDUS – STR. VADULUI, 2

OCNA MURES – TRANSEURO – STR. AXENTE SEVER, 7

OCNA MURES – UIOREANU ANDREI – STR. BAZIL GRUIA, 175

OCNA MURES – VALY STAR – STR. MALINULUI, 16A

RAZBOIENI-CETATE – MOARA MIRESTEAN – STR. GARII, 232

RECIU – CONSUMCOOP RECIU – STR. BISERICII, 152

RIMETEA – RESTAURANT EXIGUL – STR. PRINCIPALA, 287

ROSIA DE SECAS – MARYA MARKET – STR. PRINCIPALA, 63

ROSIA DE SECAS – MIHAI E. EUGENIA – STR. Principala, 65

ROSIA DE SECAS – WAROSE MARKET – STR. Scolii, 304

SANCEL – TELA IMPEX – STR. MIHAI EMINESCU, 84

SANMICLAUS – KALMAN LA BALANU – STR. PRINCIPALA, 58

SANMICLAUS – LA DOI PASI – STR. CAMPULUI, 6

SANTIMBRU – MILI & DODO CENTER – STR. CLUJULUI,

SANTIMBRU – PROFI – STR. BLAJULUI, 37

SANTIMBRU – SO & SO IMAGE – STR. CLUJULUI, FN

SONA – BONA LUX – STR. LUNGA, 29

SONA – LUNCA TIRNAVEI – SOS. NOUA, 2E

SONA – PROFI – STR. LUNGA, 25

TATARLAUA – TUFA VIOREL VEGAS VIO – STR. Principala, 234

TEIUS – DRAGO FRUCT – STR. OCTAVIAN GOGA, 52

TEIUS – RESTAURANT PERLA – STR. CLUJULUI, 89

TEIUS – ALBERTO & DAVID SRL – STR. NICOLAE BALCESCU, 4

TEIUS – ALIMENTARA CAMELIA – STR. CLUJULUI, 89

TEIUS – CRISTEA SRL – STR. HOREA,

TEIUS – MACELARIA VELE – STR. AVRAM IANCU,

TEIUS – PENNY MARKET – STR. CLUJULUI, 82-84

TEIUS – PROFI – STR. CLUJULUI, 78C

TEIUS – RESTAURANT FLOARE DE COLT – STR. DECEBAL, 33

TIUR – MARKET – STR. PRINCIPALA, 22

UNIREA – DANELUTA – STR. TRAIAN, 280/A

UNIREA – EVY SUVENIR – STR. MURESULUI, 476

UNIREA – IOVANKA – STR. TRAIAN, 868

UNIREA – LA DOI PASI – STR. AVRAM IANCU, 81

UNIREA – LA DOI PASI – STR. AVRAM IANCU, 83

UNIREA – LA DOI PASI – STR. AVRAM IANCU, 86

UNIREA – MILMAR BEST – COM. TRAIAN, 707

UNIREA – SORIN & MARY – STR. TARGULUI 781,

VALEA LUNGA – ABC – STR. VICTORIEI, 286

VALEA LUNGA – DEZSI MIHAELA MARIA – STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, 607

VALEA LUNGA – LA DOI PASI – STR. VICTORIEI, 45

VALEA LUNGA – MARCEL SI MIHAELA – STR. MIHAI EMINESCU, 535

VESEUS – BALEA MARKET – STR. PRINCIPALA, FN

VESEUS – PUI DE GHEORGHE – STR. Principala, 26A

VESEUS – PUI DE LELE – STR. Principala, 53