„Recoltă” bogată de amenzi în Alba: Aproape 120 de șoferi au fost sancționați de către polițiști, într-o săptămână. Trei au fost lăsați pietoni

Tarifele la gaze și electricitate vor fi ca anul trecut pentru consumatorii casnici: Anunțul ministrului Energiei

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a transmis luni, 18 octombrie, după un vot în Senat pe măsuri de compensare a scumpirilor la gaze și energie electrică, că drept rezultat în această iarnă românii vor plăti aceleași tarife ca anul trecut.

„Vești bune pentru milioane de români! Consumatorii casnici vor plăti maxim 71 de bani pe KWh, exact cât plăteau anul trecut. Asta după ce am adoptat măsuri de compensare și plafonare ale prețului la energie și gaze naturale, pentru a-i ajuta pe cetățeni să treacă cu bine peste această iarnă. Românii nu trebuie să facă absolut nimic decât să își monitorizeze consumurile. Am mărit grila de consum, nu mai sunt 200 de kWh, în urma amendării din Parlament pragul de consum lunar este 300 de kWh, plus 10% marja de toleranță.

La gaze naturale a rămas același volum: 1.200 de metri cubi. Dacă prețul se duce peste 1 leu pe KWh, intervine plafonul. Pentru un consum de 100 de KWh, valoarea facturii va fi un leu X 100, din care se scade compensarea, deci prețul va fi de 71 de lei”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Energiei.

Sursa: stiripesurse.ro