Recalcularea pensiilor 2024, noua formulă de calcul: Orele suplimentare, premiile și cel de-al 13-lea salariu, luate în considerare la recalculare

Includerea orelor suplimentare și a primelor în calcul – O noutate importantă constă în faptul că, începând din toamnă, orele suplimentare și primele în bani vor fi luate în considerare la stabilirea pensiei. Aceasta va ajuta la eliminarea diferențelor dintre pensionari și la o evaluare mai corectă a contribuției fiecărui salariat la sistemul de asigurări sociale.

Formula nouă de calcul – Pensia va fi calculată prin înmulțirea punctului de referință (81 de lei) cu numărul total de puncte realizat de salariat. Punctele sunt obținute din cotele de contribuții plătite la bugetul de asigurări sociale, inclusiv sporuri și ore suplimentare.

Valorificarea sporurilor acordate sporadic – Se va ține cont de sporurile acordate sporadic pe parcursul carierei, inclusiv sporuri care nu aveau un caracter permanent, cum ar fi acordul global sau primele și premiile acordate la finalul anului.

Puncte suplimentare pentru stagiul de cotizare prelungit – Se vor acorda puncte în plus pentru persoanele care depășesc stagiul de cotizare de 25 de ani. Astfel, se vor acorda 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

Pentru a implementa aceste schimbări, autoritățile trebuie să actualizeze și să pună la punct sistemul informatic pentru recalcularea tuturor pensiilor. Peste 95% din dosarele celor aproape 5 milioane de pensionari au fost introduse până acum în sistemul electronic, pregătind terenul pentru implementarea noului sistem de calcul al pensiilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI