Recalcularea pensiilor 2024: Câți bani va primi pe card un pensionar care a lucrat 45 de ani și a încasat un salariu de 2.000 de lei

Recalcularea pensiilor românilor a adus bucurie multor pensionari, existând o formulă de calcul prin care orice pensionar poate afla singur, acasă, care este pensia care îi va reveni după recalculare.

Toți pensionarii vor avea pensiile recalculate până la data de 1 septembrie. Atunci intră în vigoare noua lege a pensiilor și majoritatea pensionarilor vor primi pensii mărite. Ce sumă va primi un pensionar care a muncit pe un salariu mediu de 2.000 de lei pe lună?Conform noii legi, totul depinde dacă a cotizat 25 de ani, 35 și 45 de ani.

Aceşti pensionari au avut acelaşi salariu net de 2.000 de lei lunar, dar au înregistrat stagii diferite de cotizare. Unul a muncit 25 de ani, altul 35 de ani, iar cel de al treilea a muncit 45 de ani.

Conform legii, „punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”.

Venitul brut lunar care se ia în calcul este de 6.789 de lei. Așadar, punctajul lunar se obține împărțind salariul lunar brut obținut la 6.789. La acesta se adaugă punctele aferente fiecăreia din cele 12 luni și se va împarți la 12.

Un salariu net de 2.000 de lei se obține dacă cel brut a fost 3.550 de lei. Prin împărțire la 6.789 se va obține un punctajul de 0,52. În prezent, valoarea punctului de pensie este de 81 de lei.

Să luăm cazul pensionarului care a muncit 25 de ani, cu un salariu net de 2.000 de lei. Pentru acesta, pensia care va rezulta este 25 de ani X 0,52 X 81 lei. Rezultă o pensie de 1.300 lei, lunar, scrie tvrinfo.ro.

Pentru pensionarul care a muncit 35 de ani pe un salariu net de 2.000 de lei vei avea calcului va fi următorul: 35 de ani x 0,52 = 18,2 puncte.

Însă, conform noii legi, la aceasta se adaugă așa numitele punctele de stabilitate: 5×0,5+5×0,75=6,25. Fără aceste puncte de stabilitate, pensia rezultată ar fi fost, în cazul unui punct de pensie în valoare de 81 de lei, de 1.474 lei. Luând însă în calcul și punctele de stabilitate, la cele 18,2 puncte rezultate după calculul celor 35 de ani de muncă, se mai adaugă încă 6,25, ceea ce duce la 24,45 și la o pensie de 1.930 lei.

Număr de puncte: 35 X 052 puncte = 18,2 puncte. La care se adaugă puncte de stabilitate 5X 0,5 + 5 X 0,75 = 6,25. Total puncte: 24,45 X 81 lei punctul de referință = 1.930 lei

Pentru pensionarul de 45 de ani cu un salariu net de 2.000 de lei, calculul în felul următor: 45 ani X 0,52 = 23,4, la care se adaugă puncte de stabilitate: 5X 0,5 + 5 X 0,75 + 5X1 = 11,25. În total, 34,65 puncte x 81 lei, rezultă o pensie de 2.800 lei.

Care este formula de calcul?

Ca o concluzie, formula de calcul a pensiei după recalculare este următoarea: Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x Numărul total de puncte.

VPR = 81 lei

Număr total de puncte al pensionarului = punctele de contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate şi necontributive.

Cum se calculează punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate se acordă celor care au muncit mai mult de o perioadă de 25 de ani. Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv; 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv; 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40 ş.a.m.d.

La acestea se adaugă și: 0,25 de puncte pentru fiecare an la grupa a II-a de muncă (20 lei în plus pe an) și 0,5 puncte pentru fiecare an la grupa I de muncă (40 lei în plus la pensie).

Un punct de referință a fost stabilit la valoarea de 81 de lei.

Cum se acordă punctel de stabilitate (bonus)

– 0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv;

– 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv;

– 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 -40 ş.a.m.d

Valoarea unui punct este de 81 de lei.

Astfel, dacă ai muncit 25 de ani, nu primești niciun punct de stabilitate și niciun leu în plus față de suma aferentă punctajului acumulat de-a lungul anilor.

Dacă ai 30 de ani lucrați primești 0,5 X 5 = 2,5 puncte de stabilitate X 81 de lei valoarea punctului = 202 lei în plus.

Dacă ai 35 de ani lucrați, primești 0,5 X 5 + 0,75 X 5 = 6,25 puncte de stabilitate X 81 de lei valoarea punctului = 506 lei.

Dacă ai 40 de ani lucrați, primești 0,5 X 5 + 0,75 X 5 + 5X1 = 11,25 puncte de stabilitate X 81 de lei valoarea punctului = 911 lei.

Aceste sume se adaugă la suma obținută astfel: numărul de puncte de pe talonul de pensie (dobândite cât timp ai contribuit) X 81 de lei.

Mai contează grupele care înseamnă 0,25 puncte fiecare an la grupa a II-a și 0,5 puncte fiecare an la grupa I.

Formula completă a pensiilor

Nouă formulă de calcul: VPR x Numărul total de puncte.

VPR (valoarea punctului de referință) = 81 lei

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de necontributivitate reprezintă anii petrecuți în armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate sunt anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an contribuit.

Punctele de stabilitate

0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă

0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35

1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40 ş.a.m.d.

