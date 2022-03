RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 26 – 28 martie 2022

Ministrul Agriculturii, avertisment pentru proprietarii care apelează la metoda incendierii pentru a-şi curăţa terenurile: „Vor pierde subvenţiile agricole”

Ministrul Agriculturii, Adrian-Ionuţ Chesnoiu, a declarat vineri, la Bistriţa, că proprietarii de suprafeţe agricole care apelează la metoda incendierii pentru a-şi curăţa terenurile vor pierde subvenţiile agricole, iar sancţiunile acordate vor fi înăsprite.

Chesnoiu a precizat că a avut ocazia să observe din avion fenomenul incendierii terenurilor agricole, ceea ce l-a determinat să discute cu ministrul Mediului despre un plan de acţiune pentru combaterea acestui fenomen.

„Se încalcă legea şi vreau să vă fac o mărturisire: marţi am revenit de la Bruxelles, de la Consiliul de Miniştri, şi, când ne apropiam de Bucureşti, eram deasupra teritoriului naţional şi vedeam foarte mult fum şi nu înţelegeam ce se întâmplă cu această situaţie. Am profitat de faptul că era senin cerul, am aterizat la Bucureşti şi chiar asta am discutat cu ministrul Tanczos Barna, ministrul Mediului, pentru că aceia care au astfel de practici atacă biodiversitatea şi încalcă normele prevăzute în GAEC-uri. (…)

Cei care se va dovedi că şi-au incendiat miriştile în mod intenţionat îşi vor pierde subvenţia pentru anul de cerere respectiv, iar acum lucrez împreună cu domnul ministru Tanczos Barna la modificarea legislaţiei, în sensul înăspririi sancţiunilor care se acordă, pentru că până acum era de ajuns să dea o declaraţie fermierul că a găsit suprafaţa de teren pe care o declară la APIA incendiată şi să facă dovada că a depus o plângere către organele de poliţie în acest sens, pentru a fi identificat făptuitorul.

Cred că, dacă ai în proprietate o suprafaţă de teren pe care vrei să o lucrezi şi vrei să beneficiezi de fonduri europene, trebuie să şi păzeşti această suprafaţă de teren şi daţi-mi voie să nu cred că există situaţia în care altcineva vine să incendieze în mod răuvoitor suprafaţa de teren a altei persoane”, a declarat ministrul Agriculturii, citat de Agerpres.

Adrian-Ionuţ Chesnoiu i-a avertizat pe agricultorii care îşi incendiază terenurile că distrug elementele nutritive din sol şi pun în pericol viitoarele culturi.

„Vreau să le spun tuturor celor fac astfel de practici că nu fac altceva decât să îşi distrugă solul, pentru că incendierea suprafeţei secătuieşte solul de elemente nutritive pentru viitoarele culturi.

În prima fază, au impresia că au rezolvat problema pentru că nu folosesc produse de eliminare a buruienilor, de erbicidat, dar în acelaşi timp îşi fac singuri rău, pentru că pe de o parte pierd subvenţia, de cealaltă parte îşi creează probleme pentru viitoarele culturi”, a explicat ministrul.

În ziua în care ministrul Agriculturii a făcut această declaraţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, confruntat în ultimele săptămâni cu un număr mare de incendii de vegetaţie, a trimis prin sistemul RO-Alert o „alertă de urgenţă severă” cu privire la acest fenomen.

„Atenţie! Incendiile de vegetaţie uscată sunt interzise! Acestea pun în pericol vieţile oamenilor şi bunurile acestora! Renunţaţi la curăţarea terenurilor prin incendiere! Fiţi responsabili şi evitaţi situaţiile cauzate de aceste acţiuni care sunt scăpate de cele mai multe ori de sub control! Protejaţi flora şi fauna!”, se afirma în mesajul primit de locuitorii judeţului pe telefoanele mobile.

sursa: g4media.ro