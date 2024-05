Publicitate electorală | Paul Voicu: Echipa Vușcan este garanția revenirii la normalitate și la o administrație condusă cu cap

Paul Voicu: Echipa Vușcan este garanția revenirii la normalitate și la o administrație condusă cu cap

Nu voi insista asupra lucrurilor care au dus la plecarea mea dinspre vechiul partid spre noul PSD, dinspre interesele unei găști spre interesul orașului. Am mai spus-o, moraliștii de tribună vor penaliza, oricum, gestul, indiferent de câte faulturi s-au fluierat, de câte cartonașe de avertisment s-au dat.

Dânșii au considerat că doar căpitanul, și nu echipa, poate avea un cuvânt de spus pe teren. Iar ca să înțelegem de unde s-a pierdut ritmul, ar trebui să ne întoarcem mult mai în spate, la primul blat politic care i-a girat victoria actualului primar, așa cum chiar dânsul a mărturisit în presa locală.

Am crezut, am sperat, mi-am dorit, că în al 12-lea ceas, lucrurile care sunt de făcut într-o administrație locală să conteze mai mult decât faptul că Paul Voicu poate ofensa personalitatea cuiva. Am avut convingerea că frontul orgoliilor va fi înlocuit de lupta cu termenele, obiectivele, șantierele – pe scurt cu interesul față de oraș. Așa s-a lucrat cât am fost eu în primărie! Cu rigoare și echipa cea mai determinată. Culmea e că, în mare măsură, echipa primăriei este aceeași, profesioniștii nu lipsesc, doar rezultatele arată că omul din frunte nu are legătura normală cu ei și lucrurile când merg, atât cât merg, se întâmplă de la sine.

Da, sunt multe de spus despre problemele cu care se confruntă, azi, orașul. Dar în capul listei stă, din păcate, marele adevăr că este pentru prima dată când, în munca cu bani europeni, foarte multe proiecte sunt ieșite din perioada de contractare, iar altele nici măcar nu au fost începute. Două loturi din proiectul de iluminatul public, o grădiniță, tot ansamblul din Gheorghe Șincai și, evident, lotul 2 de mobilitate vor genera cheltuieli suplimentare, uriașe, pentru oraș.

Chiar dacă cifrele sunt realități, cel mai adesea ignorate de oameni, pentru că în viața de zi cu zi nu le pleacă în mod direct banii din buzunar, situația este îngrijorătoare. Pentru că s-au ratat obiective și nu s-au cerut banii la timp, pentru că nici măcar din credit nu s-a reușit o cheltuire la timp a banilor, Alba Iulia se va încărca cu o notă de plată suplimentară de aproape 10 milioane de euro! Pentru lotul 2 de mobilitate. Iar pentru primul lot, încă nu este clar câți bani vor putea fi mutați pe următoarea perioadă de finanțare, care bani luați de acolo sunt tot un minus la alte posibile proiecte.

Mulți au dreptate când spun că au dispărut locuri de parcare, odată cu aceste proiecte. Personal, sunt printre cei care cred că orașul trebuie să aparțină și celor fără mașini, în egală măsură. Da, au dispărut cele de la bordură, dar nu am văzut concretizarea promisiunilor domnului Pleșa, din campanie. Locurile pierdute nu au fost compensate cu altele noi. Parcările subterane promise în Piața Iuliu Maniu, cele supraterane de lângă magazinul Unirea sau spital, până și cel mai realizabil proiect legat de parcare din locul blocului Turturica a fost teribil de mult amânat. Peste 200 de locuri de parcare ar fi putut să fie ușor recuperate, dacă timpul actualului primar nu ar fi fost ocupat doar cu preocuparea de a rămâne în funcție.

Normalitatea a dispărut din cotidianul orașului iar lucrul ăsta e resimțit de fiecare cetățean, fie în trafic, fie când duce gunoiul, fie atunci când merge până la piață ori iese la plimbare în oraș. Baza, de la care am fi putut astăzi discuta despre proiecte de anvergură, a dispărut din Alba Iulia. O știu asta și foștii mei colegi, o știu și cei noi, o știu până și candidații apăruți din negura extremismului, sub formă de nemulțumire față de incapacitatea celor care, lipsiți de vreo pregătire administrativă poartă în piept insigna unei nemeritate distincții.

E absolut necesar să regăsim această normalitate a unui oraș în care lucrurile funcționează. Pentru asta m-am alăturat lui Voicu Vușcan și echipei din noul PSD, pentru că știu că, împreună, vrem și putem să facem lucrurile cu cap. Pentru că nu putem lăsa orașul pradă unui amatorism administrativ, așa cum nu ne putem arunca nici din lac în puț, schimbând prostia cu extremismul și impostura cu nepriceperea.

Nu există altă variantă pentru Alba Iulia, pentru normalitate și dezvoltare, decât echipa lui Voicu Vușcan. Alegerile locale nu sunt despre doctrine și nici măcar despre promisiuni, ci despre oameni, despre experiență, despre proiecte și viziune pentru oraș.

Pe 9 iunie, alegem cu cap!

Voicu Paul, candidat pentru Consiliul Local Alba Iulia

Comandat de Partidul Social Democrat- Organizatia Județeană Alba / Executat de UNIREA PRES SRL – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240002.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI