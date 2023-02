PSD Alba continuă demersurile pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la transportul public de persoane!

Județul Alba are în momentul de față un transport public de persoane prin curse regulate ineficient și necorespunzător. Pe de o parte, mai multe comune sunt „rupte” de orașe și municipii, iar oamenii nu pot ajunge în mediul urban pentru a-și rezolva necesitățile de bază, problemele de muncă, sănătate, administrative. Pe de altă parte, sunt prea puține autobuze dislocate pe unele rute/trasee importante, iar oamenii care stau la sat și muncesc la oraș sunt puși în situații dificile – de a apela la „rechinii șoselelor” ori de a da banii pe taxi.

Acest lucru se întâmplă din cauza conducerii PNL a Consiliului Județean Alba, singura instituție abilitată în rezolvarea problemei transportului județean de persoane.

Pentru a determina conducerea PNL din cadrul CJ Alba să ia în serios această problemă, alături de coelgii mei din PSD Alba am inițiat o petiție pentru îmbunătățirea serviciului județean de transport. Prin această petiție, PSD ALBA solicită asigurarea accesului la transportul public de persoane prin curse regulate pentru toți cetățenii județului. Solicităm ca autobuzul să ajungă faptic în fiecare comună din județul Alba și în unele localități chiar de mai multe ori pe zi – dimineața, la prânz și seara –, în fapt, în funcție de necesitățile oamenilor.

Inițierea petiției și strângerea de semnături vine ca urmare a mai multor demersuri ale noastre pentru îmbunătățirea transportului de persoane.

Încă de începutul anului 2021, în calitate de consilier județean al PSD Alba, am semnalat conducerii Consiliului Județean Alba – președinte Ion Dumitrel, vicepreședinți: Marius Hațegan și Dumitru Fulea – faptul că un serviciu public performant de transport județean de persoane prin curse regulate este necesar și pentru prevenirea depopulării satelor din județul nostru, dar și pentru promovarea dezvoltării economice.

În pragul unei noi licitații pentru atribuirea rutelor de transport am avertizat conducerea CJ Alba cu privire la faptul că noul program de transport nu este întocmit corespunzător, în sensul că nu este normal ca oamenii să nu aibă cu ce să se întoarcă de la serviciu ori, și mai rău, să nu poată să ajungă în cel mai apropiat oraș.

De asemenea, am prevăzut, alături de ceilalți consilieri județeni ai PSD, că unele trasee nu vor fi de interes pentru transportatori și am propus ca rutele mai avantajoase financiar să fie grupate cu cele mai puțin atractive, astfel încât toate să fie acoperite. Acum, am rămas și cu rute neacoperite, dar și cu un program necorespunzător.

Continuăm demersurile pentru îmbunătățirea serviciilor de transport. Petiția PSD, împreună cu semnăturile pe care le vom strânge, vor fi înmânate conducerii Consiliului Județean Alba!

Corneliu Mureșan

Secretar executiv – PSD Alba