Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5-11 ianuarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Open Season / Vânătoarea de vecini Avanpremiera

Regia: Frédéric Forestier

Cu: Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou, Thierry Lhermitte, Jean François Cayrey

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AP 12

Deciși să trăiască o viață nouă, mai aproape de natură, un cuplu de parizieni și cei doi copii ai lor se mută într-o mică comunitate rurală. Dar când descoperă că toți noii lor vecini sunt vânători pasionați și terenul de vânătoare trece chiar prin curtea lor, se văd nevoiți să facă tot ce le stă în putință pentru a scăpa de ei.

Joi 21:30

Ferrari

Regia: Michael Mann

Cu: Adam Driver, Shailene Woodley, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Jack O’Connell

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 135 min

Rating: N 15

Este vara anului 1957. Dincolo de spectacolul de Formula 1, fostul pilot, Enzo Ferrari, este în plină criză. Acum zece ani, împreună cu soția sa, Laura, a construit o fabrică de la zero, aflată la momentul actual în pragul falimentului. Căsnicia lor volatilă a fost afectată de moartea unuia dintre fii, Dino, cu un an mai devreme, și de acceptarea relației celui de-al doilea fiu, Piero, cu Lina Lardi. Între timp, pasiunea sa pentru victorie îl determină să mizeze pe o singură cursă periculoasă de 1.000 de mile prin Italia, Mille Miglia.

Vineri pana Joi 20:50

Tati part-time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Iustin (Alex Bogdan) este avocat, însă visul lui carieristic pentru care a facut aproape orice compromis necesar este pus în pericol odată cu apariția Mayei (Eva Măruță), fina lui de 8 ani, de care află intempestiv că trebuie sa aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii. Viața lui Iustin este dată peste cap, însa nici Maya nu este încântată de noul ei „tati part-time”. Va face față Iustin la acest nou tip de parentig gentil de care nu are idee cu ce se mănâncă?

Vineri pana Miercuri 12:15; 14:10; 16:30; 18:50; 21:10

Joi 13:00; 14:10; 16:30; 18:50; 21:10

Night Swim / Ape blestemate

Regia: Bryce McGuire

Cu: Kerry Condon, Wyatt Russell, Amélie Hoeferle, Gavin Warren

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 94 min

Rating: N 15

Bazat pe scurtmetrajul din 2014 al lui Rod Blackhurst și Bryce McGuire, filmul spune povestea lui Ray Waller (Wyatt Russell), un jucător de baseball care e forțat să se retragă din cauza unei boli degenerative și care se mută într-o casă nouă cu soția sa, Eve (Kerry Condon), fiica adolescentă Izzy și fiul cel mic, Elliot.

Sperând în secret să se întoarcă la baseball-ul profesionist, Ray o convinge pe Eve că piscina din curtea noii case va fi distractivă pentru copii, iar el va putea să facă terapie acolo. Dar un secret întunecat din trecutul casei va dezlănțui o forță malefică ce va atrage familia în adâncurile unei terori de neevitat.

Vineri pana Miercuri 21:30

Joi 19:30

The Snow Queen and the Princess / Crăiasa zăpezii și mica prințesă

Regia: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin

Cu: Svetlana Kuznetsova, Courtney Shaw, Irina Chumantyeva, Konstantin Panchenko, Yuriy Romanov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 80 min

Rating: AG

Kai și Gerda trăiesc într-un oraș liniștit și confortabil, dar Spiritele de gheață dau năvală și îi îngheață pe toți. Cu toate acestea, Ila, o mică vrăjitoare, apare pentru a-i ajuta pe eroi. Împreună merg în lumea magică a Țării Oglinzilor pentru a goni Spiritele de gheață.

Dublat: Vineri pana Miercuri 14:25

Joi 15:30

Anyone But You / Iubesc să te urăsc

Regia: Will Gluck

Cu: Sydney Sweeney, Glen Powell

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După o primă întâlnire foarte reușită, atracția dintre Bea și Ben dispare. Cei doi se reîntâlnesc apoi pe neașteptate la o nuntă în Australia, unde vor face ceea ce ar face orice om în toată firea: se vor purta ca și când formează un cuplu.

Vineri pana Miercuri 19:20

Joi 17:20

Aquaman and the Lost Kingdom 3D / Aquaman și regatul pierdut

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

Vineri pana Joi 13:15; 18:10

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Napoleon

Regia: Ridley Scott

Cu: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 163 min

Rating: N 15

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

Vineri pana Miercuri 16:10

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Joi 15:50

