Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 31 mai – 6 iunie 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Bad Boys: Ride or Die AV Joi 21:00

Buzz House: The Movie Vineri, Duminica pana Joi 17:35

Sambata 19:30

Cats in the Museum DUB Vineri, Luni pana Joi 13:35

Cei trei purcelusi Sambata 16:50

Furiosa: A Mad Max Saga Vineri pana Miercuri 20:35

Joi 18:20

Giants of la Mancha DUB Vineri pana Joi 11:30

Haikuy!! The Dumpster Battle Vineri, Duminica pana Miercuri 16:25; 19:40

Sambata 16:25

Joi 19:40

If DUB Vineri, Luni pana Joi 13:20; 15:40

Sambata 12:20; 14:35

Duminica 13:25; 15:40

If SUB Vineri pana Joi 18:00

In inima Nationalei Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 16:05

Kingdom of the Planet of the Apes Vineri pana Miercuri 20:15

Joi 18:00

Kung Fu Panda 4 3D DUB Vineri, Duminica pana Miercuri 12:00

Joi 11:45

My Sweet Monster AV Sambata 13:00

Duminica 13:10

Nina et le secret du herisson DUB AV Sambata 12:00

Pinocchio Duminica 11:30

Punguta cu doi bani Sambata 11:30

Tarot Vineri pana Joi 21:35

Thabo and the Rhino Case AV Sambata 17:20

The Garfield Movie 3D DUB Vineri pana Miercuri 14:10

Joi 13:50

The Strangers: Chapter 1 Vineri, Duminica pana Joi 15:25

Sambata 15:15

The Watchers AV Joi 21:20

