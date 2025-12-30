Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Primate / Instinct primar Avanpremiera

Regia: Johannes Roberts

Cu: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Kae Yukawa

Gen Film: Horror

Durată: 89 min

Rating: N 15

Maestrul horrorului Johannes Roberts revine cu noul thriller terifiant „Instinct primar”, în care Johnny Sequoyah joacă rolul unei tinere a cărei vacanță în Hawaii devine o luptă disperată pentru supraviețuire în fața unei amenințări neașteptate – un cimpanzeu infectat cu rabie, pe nume Ben. Urmează un joc claustrofobic de-a șoarecele și pisica, în timp ce Sequoyah și prietenii ei, interpretați de o distribuție care îi include pe Jessica Alexander și câștigătorul Oscarului Troy Kotsur, ajung captivi într-un paradis litoral transformat în teren de vânătoare mortal.

Miercuri, Joi 19:10

Song Sung Blue / Song Sung Blue: Un vis în doi Avanpremiera

Regia: Craig Brewer

Cu: Hugh Jackman, Kate Hudson

Gen Film: Biografic, Drama, Muzical, Istoric, Muzica

Durată: 133 min

Rating: AP 12

Când Mike Sardina (Hugh Jackman) o întâlnește pe Claire Stengl (Kate Hudson), el este un muzician mărunt în circuitul concertelor ocazionale. Veteran din Vietnam și alcoolic în recuperare, Mike lucrează ca mecanic ca să poată susține ceea ce iubește cu adevărat: să cânte și să urce pe scenă, indiferent cât de mare e publicul sau cât de gol e barul. Când o vede pe Claire interpretându-și numărul în stil Patsy Cline, recunoaște în ea aceeași pasiune și cei doi descoperă o legătură aproape cosmică, care dă naștere unei povești de dragoste trăite atât pe scenă, cât și în afara ei.

Miercuri, Joi 18:50

No Other Choice / N-am avut de ales Avanpremiera

Regia: Park Chan-wook

Cu: Lee Byung-hun, Ye-jin Son, Yeon-suk Ahn, Hye-ran Yeom, Hee-soon Park

Gen Film: Comedie, Crima, Drama, Thriller

Durată: 139 min

Rating: N 15

După 25 de ani în care munca a fost pasiunea lui, Man-su este concediat. Simțindu-se ca și cum cineva i-a tăiat capul, jură să-și găsească un nou job în următoarele trei luni, de dragul familiei sale. După mai bine de un an tot nu reușește să treacă de interviuri, așa că nu are de ales: trebuie să-i elimine pe cei mai buni ca el.

Sambata pana Marti 18:20

Miercuri, Joi 16:30

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri 19:20

Sambata pana Marti 16:50

Miercuri, Joi 17:00

The Anaconda / Anaconda

Regia: Tom Gormican

Cu: Thandiwe Newton, Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Horror, Thriller

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Un grup de artiști de circ care se îndreaptă spre ceea ce ei cred că este o nouă locație de spectacol, rămân blocați într-o pădure tropicală după ce barca în care se aflau e atacată de un șarpe anaconda, iar căpitanul este ucis. Ei se întâlnesc cu un braconier tenace care vânează astfel de șerpi și care își dă seama că acum ar putea avea suficientă momeală pentru a-l prinde. Dar, fiind artiști de circ, ei au câteva trucuri de supraviețuire în mânecă.

Vineri pana Joi 21:30

The Housemaid / Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri pana Joi 21:00

Finnik 2

Regia: Denis Chernov

Cu: Veronika Golubeva, Mikhail Khrustalyov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Neatentul Finnick își pierde puterea invizibilității după ce trezește accidental un toiag magic la viață. Acum toți spiridușii sunt în pericol, iar Finnick, împreună cu prietena lui, Christine, pornesc într-o aventură plină de peripeții pentru a-și recăpăta invizibilitatea și a salva lumea secretă a spiridușilor.

Dublat: Vineri 15:20

Sambata pana Marti 12:40

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați 3D / VIP 3D

Regia: Derek Drymon

Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic

Durată: 96 min

Rating: AG

SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.

3D: Vineri 17:25

3D VIP: Sambata pana Joi 12:10; 14:10

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / VIP 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

3D: Vineri 17:10

Sambata pana Marti 14:35

Miercuri, Joi 12:50

3D VIP: Vineri pana Joi 16:10; 20:00

Nuremberg

Regia: James Vanderbilt

Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N 15

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.

Sambata pana Marti 18:40

Miercuri, Joi 14:00

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri 15:10

Sambata pana Marti 11:40

Miercur, Joi 11:50

The Yellow Tie / Cravata galbenă

Regia: Serge Ioan Celebidachi

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica

Durată: 145 min

Rating: AG

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Sambata pana Marti 13:50

