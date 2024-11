Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 -21 NOIEMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Moromeții 3 Avanpremiera

Regia: Stere Gulea

Cu: Alex Călin, Horațiu Mălăele, Mara Bugarin, Olimpia Melinte, Iulian Postelnicu

Gen Film: Drama

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Anul 1954 îl pune pe Niculae Moromete în fața unor alegeri dificile. Iubirea sa tumultoasă cu Vera, o femeie măritată, ajunge într-un moment critic atunci când Niculae nu suportă ideea de a o împărți, iar Vera nu se poate decide. Zdruncinat în propriile convingeri politice, Niculae se confruntă și cu lipsa de încredere în breasla literară, influențată tot mai mult de virajele ideologice din epocă. În mijlocul acestui haos, o tânără poetă, Aurora, se insinuează în viața lui și îi oferă, cu ingenuitate, o cale de ieșire din dilemele profesionale și personale, inspirându-l să publice romanul „Moromeții“.

Marti, Joi 21:20

Conclave / Conclav Avanpremiera

Regia: Edward Berger

Cu: Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow

Gen Film: Thriller

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Conclav spune povestea unuia dintre cele mai vechi si secrete evenimente – selecția unui nou Papă. Cardinalul Lawrence (Ralph Fiennes) este ales responsabil pentru a organiza conclavul după moartea neașteptată a iubitului Papă. Odată ce liderii Bisericii Catolice vin din întreaga lume la Vatican, Lawrence se trezește în centrul unei conspirații și descoperă un secret care ar putea zgudui însăși fundația Bisericii.

Joi 21:00

Wicked / Vrăjitoarele 3D Avanpremiera

Regia: Jon M. Chu

Cu: Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Ariana Grande

Gen Film: Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 166 min

Rating: AG

După două decenii de succes ca muzical de scenă, Wicked se transformă pentru prima dată într-un eveniment cinematic spectaculos potrivit perioadei sărbătorilor de iarnă.

Joi 20:30

Micuta Dorothy

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor.

Duminica 11:20

Gladiator II / Gladiatorul II

Regia: Ridley Scott

Cu: Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama

Durată: 155 min

Rating: N 15

După ce patria sa este cucerită de împărații tiranici care conduc acum Roma, Lucius este forțat să intre în Colosseum și trebuie să se întoarcă în trecut pentru a-și găsi puterea de a reda gloria Romei poporului său.

Vineri pana Luni, Miercuri 18:40; 20:40

Marti 18:00; 20:40

Joi 17:30; 18:10

Kensuke’s Kingdom / Regatul lui Kensuke

Regia: Kirk Hendry, Neil Boyle

Cu: Cillian Murphy, Raffey Cassidy, Sally Hawkins, Ken Watanabe

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 90 min

Rating: AG

Tânărul Michael, naufragiat pe o insulă îndepărtată, trebuie să se adapteze la viața în singurătate. Cu timpul, băiatul simte o prezență și realizează că lumea în care a ajuns adăpostește nu doar frumusețe, ci și pericole inimaginabile. O adaptare animată captivantă a unui roman îndrăgit.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni 12:40; 14:40

Duminica, Miercuri 12:50; 14:45

Marti, Joi 12:00; 14:00

Rebellious / Prințesa rebelă

Regia: Aleksey Tsitsilin

Cu: Vanessa Johansson, Bella Hudson, Marc Thompson

Gen Film: Animatie

Durată: 99 min

Rating: AG

Mina, o tânără prințesă, îndrăznește să rupă tradiția familiei și-l alege pe Ronan să-i fie soț, un băiat studios, care nu respectă nici pe departe criteriile care ar face din el un prinț. În plină pregătire pentru nuntă, un dragon o fură pe prințesă, iar Ronan pornește rapid într-o misiune periculoasă într-un tărâm îndepărtat. Între timp, Mina ajunge la vrăjitorul Kezabor, care a răpit deja o mulțime de prințese, iar pe cele care i s-au opus le-a transformat în statui de aur. Mina este hotărâtă să evadeze, iar pentru aceasta riscă totul și-l înfruntă pe Kezabor.

Dublat: Vineri pana Luni, Miercuri 12:10; 14:15

Marti 12:15; 14:20

Joi 11:30

Red One / Misiunea Red One

Regia: Jake Kasdan

Cu: Dwayne Johnson, Kiernan Shipka, Chris Evans, Bonnie Hunt, J.K. Simmons, Lucy Liu

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Thriller

Durată: 128 min

Rating: AP 12

După ce Moș Crăciun – Nume de cod: RED ONE – este răpit, șeful Securității de la Polul Nord (Dwayne Johnson) trebuie să facă echipă cu cel mai mare vânător de recompense din lume (Chris Evans) într-o misiune plină de acțiune și umor, pentru a salva Crăciunul.

Vineri pana Miercuri 21:00

Joi 16:20

Elevation / La limita supraviețuirii

Regia: George Nolfi

Cu: Morena Baccarin, Anthony Mackie, Maddie Hasson, Danny Boyd Jr.

Gen Film: Actiune, SF, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

Un tată singur și două femei se aventurează din siguranța caselor lor să înfrunte creaturi monstruoase pentru a salva viața unui băiețel.

Vineri, Sambata, Luni, miercuri 16:35

Duminica 16:40

Terrifier 3

Regia: Damien Leone

Cu: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jason Patric, Daniel Roebuck, Bryce Johnson, Bradley Stryker

Gen Film: Horror

Durată: 130 min

Rating: IM 18

Singurii supraviețuitori ai masacrului de Halloween provocat de clovnul Art, tânăra Sienna și fratele său se străduiesc să reintre într-o normalitate mult râvnită. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, aceștia încearcă să petreacă în stil tradițional și să uite de orori. Însă liniștea lor fragilă este spulberată în momentul în care clovnul Art revine pentru a reînvia cele mai macabre coșmaruri.

Vineri pana Luni, Miercuri 16:20

Marti 16:25

Joi 13:40

Moartea în vacanță

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Maria Popovici, Costel Bojog

Gen Film: AP 12

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Mihăiță, Adrian și Patricia se luptă să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată în speranța că-i vor moșteni averea.

Vineri pana Luni, Miercuri 19:00; 21:40

Marti, Joi 16:00; 19:00

Panda Bear in Africa / Un panda în Africa

Regia: Richard Claus, Karsten Kiilerich

Cu: Negativ, Thom Hoffman, Namisa Mdalose, Candice Modiselle, Silas Lekgoathi

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 89 min

Rating: AG

Un panda tânăr și aventuros pornește într-o călătorie din China către Africa pentru a-l salva pe cel mai bun prieten al său, dragonul Jielong, care a fost răpit. În călătoria sa, el descoperă o lume nouă, ciudată și uimitoare, cu munți, deșerturi și jungle.

Dublat: Vineri pana Luni, Miercuri 11:50; 13:50

Marti 11:40; 13:40

Joi 13:10

Venom: The Last Dance / Venom: Ultimul dans

Regia: Kelly Marcel

Cu: Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N 15

Tom Hardy revine în rolul lui Venom, unul dintre cele mai mari și mai complexe personaje Marvel, pentru ultimul film din trilogie. Eddie și Venom sunt pe fugă. Vânați de ambele lumi, cei doi sunt obligați să ia o decizie dificilă care va trage cortina peste ultimul dans al lui Venom și Eddie.

Vineri pana Luni, Miercuri 15:50; 18:20

Marti 15:40; 18:20

Joi 15:10

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI