Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 IULIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Vacanța de vară este aici, iar Inspire Cinema a pregătit o surpriză de neuitat pentru toți copiii sub 18 ani! În perioada 3 iulie – 31 august, bucură-te de super reduceri la filmele AG și AP12 valabile în toate locațiile! Este ocazia perfectă să vezi cele mai noi lansări și să te distrezi vara asta alături de prieteni.

Vacanță fierbinte, prețuri topite la cele mai tari filme ale sezonului! Și asta nu e tot!

Inspire Cinema te invită să participi la ultimul concurs de pe pagina, unde poți câștiga 7 zile de vacanță ALL INCLUSIVE în Antalya sau multe alte premii!

Regia: Sergio Machado, Rene Veilleux, Alois Di Leo

Cu: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Keith Silverstein, Ian James Corlett

Gen Film: Animatie, Aventuri, Muzical

Durată: 101 min

Rating: AG

Animația urmărește doi șoricei, pe Vini, un poet carismatic, dar foarte timid, și pe Tito, un chitarist talentat și fermecător. Când vin ploile, doar un mascul și o femelă din fiecare specie au voie să urce pe Arca lui Noe. Cu ajutorul unui gândac ingenios și al norocului, Vini și Tito se strecoară pe Arcă și, împreună, evită o confruntare între carnivorele de pe corăbii și consumatorii de plante.

Dublat: Sambata, Duminica 12:40

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Victor Bucur

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Pentru tanara printesa Anastasia, viata la palat este ca o lume de basm, cu averi fabuloase si tot felul de privilegii care i se cuvin, fiind nepoata preferata a Mariei Feodorovna, mama Tarului Nicolae.

Duminica 11:30

Regia: Shunsuke Ishikawa

Cu: Nobunaga Shimazaki, Yuma Uchida, Kazuyuki Okitsu, Kazuki Ura, Tasuku Kaito

Gen Film: Animatie, Drama, Sport, Thriller

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Mikage Reo, un licean care visează să câștige Cupa Mondială la fotbal, descoperă talentul lui Nagi și îl inspiră să joace fotbal și să-și împărtășească abilitățile excepționale. Într-o zi, primește o invitație la misteriosul proiect Blue Lock. Îl așteaptă acolo o întâlnire cu cei mai buni atacanți din întreaga țară. Visul lui Nagi de a deveni cel mai bun, alături de Reo, îl va duce pe acest copil-minune într-o lume pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri pana Joi 21:35

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka, Daisy Edgar-Jones

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 127 min

Rating: N 15

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, care acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

Vineri pana Joi 21:00

