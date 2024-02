Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 1 – 7 martie 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Imaginary / Demonul copilăriei Avanpremiera

Regia: Jeff Wadlow

Cu: Betty Buckley, DeWanda Wise, Veronica Falcón, Matthew Sato

Gen Film: Horror

Durată: 105 min

Rating: N 15

Când Jessica (DeWanda Wise) se mută înapoi în casa copilăriei sale cu familia, cea mai tânără fiică vitregă a sa, Alice (Pyper Braun), dezvoltă un atașament straniu față de un ursuleț de pluș pe nume Chauncey pe care îl găsește în subsol. Alice începe să se joace cu Chauncey jocuri care, din amuzante și copilărești, devin din ce în ce mai sinistre.

Pe măsură ce comportamentul lui Alice devine de-a dreptul îngrijorător, Jessica intervine doar pentru a-și da seama că Chauncey este mult mai mult decât simplul ursulețul de pluș pe care ea îl credea.

Joi 21:15

Dune: Part Two / Dune: Partea II

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Javier Bardem

Gen Film: Actiune, Aventura, Drama, SF

Durată: 171 min

Rating: N 15

Dune: Partea II explorează călătoria mitică a lui Paul Atreides în timp ce se asociază cu Chani și Fremen pentru a pune la cale răzbunarea împotriva conspiratorilor care i-au distrus familia. În fața alegerii între dragostea vieții sale și soarta universului, el se străduiește să prevină un viitor teribil ce doar el îl poate vedea.

Vineri pana Miercuri 13:55; 18:15; 19:50; 20:15

Joi 13:55; 17:50; 18:15; 19:50

Hai, România!

Regia: Claudiu Mitcu

Cu: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Prunea

Gen Film: Documentar, Sport

Durată: 103 min

Rating: AG

„Hai, România!” spune povestea celei mai vii și intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000. Hagi, Ienei, Popescu, Iordănescu – sunt doar câțiva dintre eroii acestui film, care fac dezvăluiri în premieră, își spun trăirile așa cum nu le-au mai spus niciodată până acum.

Vineri pana Joi 21:35

Dolphin Boy / Prietenul meu, delfinul

Regia: Mohammad Kheirandish

Cu: Galip Erdal, Zeynep Kankonde, Özge Yagiz, Selen Ozturk

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Delfinul Snowball salvează un băiețel din valuri. De atunci, ei cresc fără griji împreună, încântând viața marină cu trucurile lor amuzante. Dar, într-o zi, pacea micii lor lumi vesele este distrusă de o caracatiță malefică.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:40

Joi 11:30

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training / Demon Slayer: Răgetul victoriei

Regia: Haruo Sotozaki, Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Akari Kitô, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono

Gen Film: Animatie

Durată: 109 min

Rating: N 15

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training spune povestea lui Tanjiro, care se supune unui antrenament riguros cu Himejima, Hashira de piatră, în încercarea sa de a deveni el însuși un Hashira. Între timp, Muzan continuă să îi caute pe Nezuko și Ubuyashiki.

Vineri pana Joi 16:00

Baghead / Baghead: Mesagerul morții

Regia: Alberto Corredor

Cu: Freya Allan, Peter Mullan, Saffron Burrows

Gen Film: Horror

Durată: 99 min

Rating: N 15

O tânără (Freya Allan) moștenește un pub dărăpănat după ce tatăl ei moare și descoperă un secret sinistru în subsolul acestuia – Baghead – o creatură care își schimbă forma și care te poate ajuta să comunici cu cineva drag trecut în neființă. Dar prețul pe care Baghead îl cere te va face să regreți.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 15:45

Butterfly Tale 3D / Povestea magică a fluturilor

Regia: Sophie Roy

Cu: Mena Massoud, Tristan D. Lalla, Nagmeh Alaei, Nick Julius Schuck

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

O pereche de fluturi rivali formează o prietenie puțin probabilă. Animația îl urmârește pe tânărul fluture pe nume Patrick ce pleacă în aventura vieții sale pentru a-și împlini visul de a zbura, chiar și cu o singură aripă.

Dublat 3D: Vineri pana Joi 14:05

Madame Web

Regia: S.J. Clarkson

Cu: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott, Dakota Johnson, Isabela Merced

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 121 min

Rating: AP 12

Cassandra Web, un paramedic din Manhattan, are puterea clarviziunii. Forțată să se confrunte cu adevăruri dureroase din propriul trecut, ea leagă o prietenie cu trei tinere cu un viitor strălucit în față… Trebuie, însă, să supraviețuiască prezentului.

Vineri pana Joi 17:20

Little Eggs: Frozen Rescue / Puișorii: Aventură la Polul Sud

Regia: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste

Cu: Bruno Bichir, Maite Perroni, Carlos Espejel, Angélica Vale

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AG

Rodolpho și Gabriel Riva Palacio co-regizează cel mai recent episod al francizei Huevos de la HuevsCartoon din Mexic. Filmul este o călătorie ireverențioasă cu familia în Antarctica, în care sunt implicați un pui de urs polar, orci, pirați, un leu de mare și pinguini care fac surfing.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:30

Autumn and the Black Jaguar / Ultimul jaguar negru

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kelly Hope Taylor, K.C. Coombs, Airam Camacho, Emily Bett Rickards, Lumi Pollack

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

În vârstă de 14 ani, și după ce s-a obișnuit cu viața de oraș, Autumn descoperă că satul copilăriei sale este amenințat de traficanții de animale și decide că trebuie să se întoarcă în Amazon, la iubitul ei jaguar. Anja – profesoara de biologie a lui Autumn – încearcă fără succes să o descurajeze să pună în aplicare acest plan nesăbuit. Alături de Anja, Autumn pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Hope și a o salva din mâinile celor care încearcă să distrugă pădurea tropicală și animalele sălbatice.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45

The Beekeeper / The Beekeeper: Răzbunare iminentă

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 110 min

Rating: N 15

“Beekeper” este un agent ultra-secret solicitat doar în cazuri extreme, când orice altă variantă de a soluționa urgențele naționale dă greș. După o lungă pauză din organizația „Beekeepers”, Adam Clay (Jason Statham) descoperă întâmplător o conspirație care ajunge până la cel mai înalt nivel al guvernului. Hotărât să extermine corupția prin orice mijloace, Clay decide să acționeze pe cont propriu și nici cele mai performante mecanisme de siguranță nu îl pot opri să își ducă la îndeplinire planul său de a face dreptate.

Vineri pana Miercuri 15:45

Joi 13:30

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

