PROGRAMUL de distribuire a ”paștilor” la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Slujbele din Săptămâna Sfintelor Pătimiri și Săptămâna Luminată

Elevii colegiului, dovedind principii și valori morale creștine, au reușit să obțină și în acest an premii importante la faza județeană a Olimpiadei de Religie, 9 dintre ei reușind să se califice la etapa națională a Olimpiadei de Religie.

Prin implicarea și îndrumarea părintelui profesor Ioan Nistor s-au înregistrat 9 calificări la etapa națională a olimpiadei, două Premii II, două Premii III și o Mențiune, la cultul ortodox, catolic și alianța evanghelică.

Au reuşit ca prin punctajele obţinute să se califice la etapa națională următorii elevi:

Elev caporal Ștefan Orlea (clasa a X-a)

Eleva caporal Sara Holhoș (clasa a XI-a)

Eleva caporal Andreea Vlad (clasa a XI-a)

Elev caporal Daniel Indrei (clasa a X-a)

Elev caporal Alexandru Szasz (clasa a X-a)

Elev fruntaș Robert Bloj (clasa a X-a)

Eleva fruntaș Maria Hanganu (clasa a IX-a)

Eleva fruntaș Szabo Sonya (clasa a IX-a)

Elev fruntaș Nathan Fineas Lascu (clasa a IX-a)

Premiul II:

Elev sergent Samuel Armeanu (clasa a XII-a)

Elev David Gheorghe (clasa a IX-a)

Premiul III:

Eleva caporal Iuliana Tărcuță (clasa a XI-a)

Elev fruntaș Alexandru Marțian (clasa a IX-a)

Mențiune:

Elev Filip Bura (clasa a IX-a).

„Am mai participat și înainte la olimpiada de religie, însă nu am înțeles ce presupune o olimpiadă județeană și eforturile care trebuie depuse pentru a te putea califica la etapa națională. În sfârșit, anul acesta, sub îndrumarea domnului profesor de religie, am înțeles că numai prin efort și stăruință poți obține un premiu, așa că am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință să reușesc. A fost nevoie de multă muncă, însă dacă faci ceva cu plăcere, totul pare mai ușor. Astfel că, după toată munca depusă, cu ajutorul lui Dumnezeu a venit și răsplata, calificarea la etapa națională la care în urmă cu un an nici nu visam”, a spus eleva fruntaș Maria Hanganu.

„Olimpiada de religie a reprezentat pentru mine o etapă foarte importantă în dezvoltarea mea. Motivat de rezultatele obținute anul trecut la etapa națională a Olimpiadei de Religie, unde am avut parte de trăiri și emoții pe care nu le-am mai simţit până atunci, am decis să particip și anul acesta, sperând la un rezultat la fel de satisfăcător. Olimpiada de religie a fost o experiență unică, în care am dovedit ce calități am dobândit și sper să retrăiesc toate acele momentele minunate. Această reușită nu ar fi fost posibilă fără muncă, lectură, seriozitate și fără îndrumarea domnului profesor, care mi-a fost alături în pregătire”, a afirmat elevul fruntaș Robert Bloj

„Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Religie este pentru mine o realizare aparte și plină de bucurii. De mică, am fost obișnuită să merg la biserică descoperindu-L pe Dumnezeu tot mai mult în fiecare zi. Am învățat să iubesc așa cum El ne iubește pe noi și să mă încred în planul Său. Cu toate că materia este destul de vastă, domnul profesor ne a îndrumat și ne-a sprijinit necondiționat, reușind să devenim cei mai buni. Pentru această etapă, pregătirea este mult mai intensă, astfel că, rezultatele obținute vor fi cele mai bune. „Viaţa e frumoasă când ai un ideal, când visele ţi-s mai mari decât amintirile, pentru viitorul tău merită să te lupţi”, a mărturisit eleva caporal Andreea Vlad.

Felicitări pentru rezultatele obținute și mult succes în continuare!