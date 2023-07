Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 7 – 13 iulie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 30 iunie – 6 iulie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Insidious: The Red Door / Insidious: Ușa roșie Avanpremiera

Regia: Patrick Wilson

Cu: Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byrne

Gen Film: Drama, Horror, Thriller

Durată: 113 min

Rating: N 15

În Insidious: Ușa roșie, distribuția originală a francizei horror se întorce pentru ultimul capitol din saga terifiantă a familiei Lambert. Pentru a-și înfrânge demonii odată pentru totdeauna, Josh (Patrick Wilson) și Dalton (Ty Simpkins), ajuns la facultate, trebuie să meargă mai adânc în “Lumea de dincolo” decât oricând, confruntându-se cu trecutul întunecat al familiei lor și cu o serie de demoni noi și înfricoșători care se ascund în spatele ușii roșii.

Joi 20:45

Rally Road Racers / Piloții de raliu Avanpremiera

Regia: Ross Venokur

Cu: Chloe Bennet, J.K. Simmons, Sharon Horgan, John Cleese, Catherine Tate

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Sport

Durată: 98 min

Rating: AG

Pentru a salva casa bunicii sale și întregul sat, un animăluț simpatic, dar extrem de lent, trebuie să își depășească propriile limite și lipsa de experiență pentru a câștiga cursa plină de peripeții Drumul Mătăsii.

Dublat: Joi 15:40

Indiana Jones and the Dial of Destiny / Indiana Jones și cadranul destinului

Regia: James Mangold

Cu: Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 147 min

Rating: AP 12

Aflându-se într-o nouă eră, apropiindu-se de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Dar, pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să-și reia pălăria și să-și ridice din nou biciul pentru a se asigura că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite.

Vineri pana Miercuri 17:45; 20:45; Joi 17:45

Ruby Gillman, Teenage Kraken / Ruby Gillman, adolescenta kraken

Regia: Kirk De Micco, Faryn Pearl

Cu: Jane Fonda, Toni Collette, Annie Murphy, Will Forte, Lana Condor

Gen Film: Actiune, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

O adolescentă timidă află că provine dintr-o legendară familie regală de krakeni legendari și că destinul ei se află în adâncurile apelor, ceea ce este mai presus decât orice și-ar fi putut imagina vreodată.

Dublat: Vineri pana Joi 13:40

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 15:40

No Hard Feelings / Nu-ți port pică!

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Ebon Moss-Bachrach, Jennifer Lawrence, Natalie Morales, Matthew Broderick, Scott MacArthur

Gen Film: Comedie

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Frumoasa Maddie (Jennifer Lawrence) are o viață dezordonată. Face livrări cu mașina personală și niciodată nu are suficienți bani. După ce vede un anunț pe Craiglist, tânăra acceptă oferta unui cuplu de a se vedea cu fiul lor (Andrew Barth Feldman), un băiat introvertit cu o viață socială dezastruoasă, care urmează sa plece curând la colegiu.

Vineri pana Joi 18:15

Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel / Bărzoiul Richard se întoarce – Secretul marelui giuvaier

Regia: Benjamin Quabeck, Mette Tange

Cu: Jay Myers, Kyra Jackson, Simona Berman

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 89 min

Rating: AG

Richard, o vrăbiuță adoptată de o familie de berze, petrece iarna în nordul Africii. Când află că nu el va conduce stolul spre nord, Richard se hotărăște să călătorească singur. Drumul său se intersectează cu cel al vrăbiuțelor conduse de Samia, ținute prizoniere de niște păsări marabu care îndeplinesc poruncile păunului Zamano. Ca să le elibereze, Richard trebuie să rezolve o ghicitoare și să găsească Marele Giuvaier. Pentru această aventură, contează pe ajutorul unei echipe de încredere și pe calitățile sale de barzo-vrabie!

Dublat: Vineri pana Joi 11:45

Elemental 3D / Elementar

Regia: Peter Sohn

Cu: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună. Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

Subtitrat: Vineri pana Joi 15:55

The Flash

Regia: Andrés Muschietti

Cu: Michael Keaton, Ben Affleck, Ezra Miller, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Sasha Calle

Gen: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 149 min

Rating: AP 12

Barry Allen/Flash își folosește super-viteza pentru a schimba trecutul, dar încercarea lui de a-și salva familia creează o lume fără supereroi, forțându-l să pornească într-o misiune pentru a salva viitorul.

Vineri pana Joi 18:00

Transformers: Rise of the Beasts 3D / Transformers: Ascensiunea bestiilor

Regia: Steven Caple Jr.

Cu: Anthony Ramos, Ron Perlman, Peter Cullen, Michelle Yeoh

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Revenind la acțiunea și spectacolul care au captivat cinefilii din întreaga lume, Transformers: Ascensiunea bestiilor va purta publicul într-o aventură în jurul lumii din anii ’90 alături de Autoboți și va introduce o nouă facțiune de Transformers – Maximals – care li se va alătura ca aliați în lupta pentru Pământ.

Vineri pana Joi 21:00

Spider-Man: Across the Spider-Vers / Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului

Regia: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Cu: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Oscar Isaac, Jake Johnson

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 145 min

Rating: AP12

Miles se aliază cu Gwen Stacy, este catapultat prin multi-vers și descoperă o întreagă echipă de Oameni Păianjen, de la Peter Parker și Miguel O’Hara la Spider-Woman și Spider-Punk. Dar și provocările le depășesc așteptările: acum se înfruntă cu un răufăcător mai puternic decât orice au întâlnit vreodată. Dincolo însă de asemănările și deosebirile cu ceilalți Oameni Păianjeni, Miles trebuie să-și redefinească rolul de erou urban și să-și găsească propria cale pentru a-și salva apropiații; deși este doar un adolescent, riscă să schimbe definitiv viața tuturor din multi-vers. O mască poate purta oricine, dar nu toți își pun viața în joc pentru binele celorlalți. Iar arhetipul eroului există în toate culturile – un motiv în plus să realizăm cât de asemănători suntem, de fapt, în ciuda diferențelor.

Vineri pana Joi 15:10

The Little Mermaid 3D / Mica sirenă

Regia: Rob Marshall

Cu: Melissa McCarthy, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Daveed Diggs, Halle Bailey

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Musical, Romantic, Dragoste

Durată: 140 min

Rating: AG

Ariel face o înțelegere cu vrăjitoarea diabolică a mării, Ursula, ceea ce îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat

Dublat: Vineri pana Joi 12:20

Fast X 3D / Furios și iute X

Regia: Louis Leterrier

Cu: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron, Jason Statham

Gen Film: Actiune, Mister, SF

Durată: 146 min

Rating: AP 12

În acest al zecelea film din seria Fast and Furious, regizat de Louis Leterrier, Dominic Toretto (Vin Diesel) și familia lui devin ținta răzbunătorului fiu al lui Hernan Reyes – temutul traficant de droguri ucis de Luke Hobbs în Fast Five (2011).

Vineri pana Joi 20:30

