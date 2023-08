Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 4 – 10 august 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 21 – 27 iulie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Haunted Mansion/Casa bântuită

Regia: Justin Simien

Cu: Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis

Gen Film: Comedie, Dramă, Familie, Fantastic, Mister

Durată: 122 min

Rating: AG

Gabbie, o mamă singură, angajează un ghid turistic, un clarvăzător, un preot și un istoric pentru a ajuta la exorcizarea conacului lor nou cumpărat după ce descoperă că este populat de fantome.

Joi 20:40

Little Eggs: An African Rescue / Puișorii: Aventură în Africa dublat

Regia: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste

Cu: Bruno Bichir, Carlos Espejel, Angélica Vale, Maite Perroni

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 88 min

Rating: AG

Toto și prietenii săi trebuie să-și salveze puișorii după ce aceștia sunt răpiți pentru un eveniment gastronomic în Africa.

Dublat: Sambata, Duminica 13:00

Oppenheimer

Regia: Christopher Nolan

Cu: Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

Gen Film: Biografic, Dramă, Istoric

Durată: 180 min

Rating: AP 12

Oppenheimer este un thriller epic filmat în IMAX® care aruncă publicul în paradoxul palpitant al omului enigmatic care trebuie să riște să distrugă lumea pentru a o salva.

Filmul spune povestea fizicianului J. Robert Oppenheimer și a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice.

Vineri pana Joi 16:30; 20:00

Barbie

Regia: Greta Gerwig

Cu: Margot Robbie, Ryan Gosling

Gen Film: Aventuri, Comedie, Fantastic, Dragoste, Romantic

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Să trăiești în Barbie Land înseamnă să fii o ființă perfectă într-un mediu perfect. Asta dacă nu ai o criză existențială. Sau dacă nu cumva ești un Ken.

Vineri pana Joi 18:35; 21:00

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One / Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi

Regia: Christopher McQuarrie

Cu: Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Pom Klementieff, Hayley Atwell

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 161 min

Rating: N 15

Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa de la IMF pornesc în cea mai periculoasă misiune de până acum: să dea de urma unei noi arme terifiante care amenință întreaga omenire, înainte ca aceasta să cadă în mâinile greșite. Cu controlul asupra viitorului și soarta lumii în joc, și cu forțele întunecate din trecutul lui Ethan care se apropie periculos de el, începe o cursă mortală în jurul globului. Confruntat cu un inamic misterios și atotputernic, Ethan este forțat să se gândească la faptul că nimic nu poate conta mai mult decât misiunea sa – nici măcar viețile celor la care ține cel mai mult.

Vineri pana Miercuri 20:20

Joi 17:30

Insidious: The Red Door / Insidious: Ușa roșie

Regia: Patrick Wilson

Cu: Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byrne

Gen Film: Drama, Horror, Thriller

Durată: 113 min

Rating: N 15

În Insidious: Ușa roșie, distribuția originală a francizei horror se întorce pentru ultimul capitol din saga terifiantă a familiei Lambert. Pentru a-și înfrânge demonii odată pentru totdeauna, Josh (Patrick Wilson) și Dalton (Ty Simpkins), ajuns la facultate, trebuie să meargă mai adânc în “Lumea de dincolo” decât oricând, confruntându-se cu trecutul întunecat al familiei lor și cu o serie de demoni noi și înfricoșători care se ascund în spatele ușii roșii.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 15:10

Indiana Jones and the Dial of Destiny / Indiana Jones și cadranul destinului

Regia: James Mangold

Cu: Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 147 min

Rating: AP 12

Aflându-se într-o nouă eră, apropiindu-se de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Dar, pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să-și reia pălăria și să-și ridice din nou biciul pentru a se asigura că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite.

Vineri pana Miercuri 15:00

Joi 12:15

Ruby Gillman, Teenage Kraken / Ruby Gillman, adolescenta kraken

Regia: Kirk De Micco, Faryn Pearl

Cu: Jane Fonda, Toni Collette, Annie Murphy, Will Forte, Lana Condor

Gen Film: Actiune, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

O adolescentă timidă află că provine dintr-o legendară familie regală de krakeni legendari și că destinul ei se află în adâncurile apelor, ceea ce este mai presus decât orice și-ar fi putut imagina vreodată.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:00

Elemental 3D / Elementar

Regia: Peter Sohn

Cu: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună. Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

Dublat: Vineri pana Joi 13:15

The Little Mermaid 3D / Mica sirenă

Regia: Rob Marshall

Cu: Melissa McCarthy, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Daveed Diggs, Halle Bailey

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Musical, Romantic, Dragoste

Durată: 140 min

Rating: AG

Ariel face o înțelegere cu vrăjitoarea diabolică a mării, Ursula, ceea ce îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat

Dublat: Vineri pana Joi 15:50

Fast X 3D / Furios și iute X

Regia: Louis Leterrier

Cu: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron, Jason Statham

Gen Film: Actiune, Mister, SF

Durată: 146 min

Rating: AP 12

În acest al zecelea film din seria Fast and Furious, regizat de Louis Leterrier, Dominic Toretto (Vin Diesel) și familia lui devin ținta răzbunătorului fiu al lui Hernan Reyes – temutul traficant de droguri ucis de Luke Hobbs în Fast Five (2011).

Vineri pana Joi 13:35

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.