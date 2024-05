Profesor de la ASE, despre ”iluzia creșterii economice pe datorie”

Cristian Păun, originar din Alba Iulia, a făcut pe contul său de socializare o analiză succintă a ”creșterii economice pe datorie”. Profesorul de la ASE examinează modul în care a crescut datoria publică a României din anul 2020 până în 2024, cocluzionând câ ”ne îndreptăm turat spre pragul de 55%”:

”Cîțu a crescut datoria publică ca procent din PIB de la 46,7% în 2020 la 48,5% în 2021. Acum, în 2024, avem un procent cu „doar” 3,5% mai mare, din 2021 încoace, am trecut de 52%, ne îndreptăm turat spre pragul de 55%. Jumătate din procentul acesta din PIB este deținut de creditori internaționali.

Însă, PIB în 2020 era de 251,4 mld. USD, în 2021 de 285,8 mld. USD și în 2024 se estimează un PIB de 376,3 miliarde USD. Acel „doar” 3,5% din PIB se aplică la un PIB umflat prin rostogolirea acestor datorii (plus altele noi) cu circa 100 mld. USD. Eu numesc asta iluzia creșterii economice pe datorie: PIB (numitorul) crește înglobâmd datorie publică acumulată prin deficit excesiv (numărătorul).

Procentul se modifică semnificativ doar atunci când dinamica datoriei publice depășește dinamica PIB. În ultimii ani se întâmplă asta, mai intens din 2022 încoace.

E la mintea cocoșului că în ultimii doi ani a fost adăugată o datorie imensă în plus peste cea de după pandemie. E evident cum datoria a început să crească exponențial după 2019, primul an de deficit excesiv. E evident că va crește și mai exponențial în anii ce vin, dacă nu rezolvăm problema deficifului. E evident că problemele structurale presează mult mai puternic pe deficit și nu avem o presiune conjuncturală reală (am scăpat de pandemie dar datoria continuă să accelereze). Este evident că creștem pe caiet, cu cheltuieli nesănătoase în spate, cu efect de antrenare aproape inexistent. Prociclic.

Pentru un nespecialist, un om pregătire zero pe economie și finanțe (nici măcar una rudimentară de liceu), un om cu școala la „și altele”, toate astea nu au cum să fie evidente. Îi scapă sistematic. Nu are ce să își asume. El este perfect. Noi suntem prăpădiții. Alții sunt de vină…

Mă mir că Ciucă îl mai păstrează pe Cîțu în partid. Sunt sigur că și el, și mulți ca el din PNL gândesc la fel, înțeleg fix la fel. Pe față nu îl dau afară. Nu îl mai bagă în nimic, îl vor izola. La cererea liberalilor de stânga, desigur. Trebuie găsit un vinovat. Maurul și-a făcut datoria. Cîțu este de vină pentru tot!

Așteptăm fuziunea totală!” scrie profesroul Păun.

