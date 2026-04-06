Primăria Ciugud achiziționează o stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice: Procedură în derulare
Primăria Ciugud a lansat, joi, 26 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de furnizare, instalare și punere în funcțiune a unei stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice.
Procedura se desfășoară în cadrul proiectului „Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria, comuna Ciugud”.
Achiziția vizează asigurarea infrastructurii necesare încărcării rapide a vehiculelor electrice, în scopul îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 131.328 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 14 aprilie 2026.
Echipamentele furnizate vor fi noi și nefolosite. Orice defecțiune si/sau deteriorare a produselor în timpul transportului sau în timpul sau ulterior instalării, până la recepția calitativă, va fi suportată de către operatorul economic declarat câștigător.
