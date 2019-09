Primar ALDE din județul Alba, ”înfuriat” că partidul a ieșit de la guvernare: Functionarii din Primărie vor intra în grevă…La București!

Primar ALDE din județul Alba, ”înfuriat” că partidul a ieșit de la guvernare: ”iar ati dat o palmă la ,,c…t” .. Functionarii din Primărie vor intra în grevă…La București!



Primarul din Șpring, membru al ALDE ALBA, într-o postare pe rețeaua de socializare facebook ”se simte înfuriat” că partidul din care face parte a părăsit guvernarea. El îi acuză pe liderii de la București că nu s-au consultat cu membrii din teritoriu și blochează astfel proiectele comunităților locale:

”Criza din guvern și,, incapatanarea” unor ,, colegi” din ALDE , blochează primăria Spring ( si nu numai )și aduc comunitatea locală in pragul colapsului! Nu inteleg cu cine se consulta Tăriceanu, Vosganian sau Chitoiu cand decid să părăsească guvernarea și nici nu inteleg cât de mult le pasă de noi , de ,, prostii ăștia de jos”, care suferim de pe urma deciziilor lor hazardate.

Critica primarului, exprimată extrem de ”plastic”: ”iar ati dat o palmă la ,,c…t”, este îndreptată împotriva liderilor de la București pentru că din cauza lor ”nu mai există o majoritate bugetară”:

”Pe scurt din cauza ALDE , în guvern nu mai exista o majoritate bugetara ( promisa si f.necesara) care sa poata susține o rectificare atât de, necesară plății salariilor in primarii și în instituțiile de invatamant, pentru persoanele cu handicap și pentru susținerea cofinantarii proiectelor începute…deci dragi ,, colegi ” de la București, iar ati dat o palmă la ,,c…t”.Iar boul din fruntea statului sta ca prostul , in loc sa aprobe noii m8nistrii ptr a debloca situatia. Numai nebuni si tampiti… Rusine sa va fie ! Sper ca totul sa se rezolve în vre-un fel , altfel , functionarii din Primăria Spring vor intra in grevă…La București! Cât de curând!”