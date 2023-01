Prealertă în Sistemul Naţional de Transport Gaze: Temperaturile au scăzut și consumul a fost mult mai mare. În ce situație România intră în alertă

PREMIILE OSCAR 2023: Care sunt filmele favorite ale acestui an pentru categoria „cel mai bun film”

Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei Oscar de anul acesta, programată în 12 martie, transmite BBC. Pentru categoria „cel mai bun film” ar putea fi nominalizate, printre alte producții noi, continuarea Top Gun, Avatar și Black Panther.



Se așteaptă o prezență deosebit de puternică pentru filmele și actorii irlandezi, în timp ce Marvel și-ar putea asigura prima nominalizare pentru interpretare, relatează BBC.

Trebuie precizat că față de edițiile anterioare, categoria „cel mai bun film” este mai mare decât era înainte, cu 10 locuri disponibile.

Doar opt continuări au mai fost nominalizate pentru cel mai bun film până acum. Printre cele care au mai fost nominalizate se numără continuările filmelor Nașul și Stăpânul inelelor, precum și Toy Story 3 și Mad Max: Fury Road.

Având în vedere succesul lor la evenimentele precursoare, Everything Everywhere All At Once și The Banshees of Inisherin vor fi probabil foarte prezente atunci când nominalizările vor fi dezvăluite marți, de la ora 13:30 GMT.

Elvis, Tár, The Fabelmans, All Quiet On The Western Front și The Whale sunt, de asemenea, pronosticate să apară.

O nominalizare la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea Angelei Bassett în Wakanda Forever ar reprezenta prima nominalizare pentru un film Marvel.

Primul film Black Panther a fost nominalizat pentru cel mai bun film în 2019, iar actori din Universul Cinematografic Marvel au fost nominalizați pentru performanțele lor din alte filme – dar nu și pentru cele din franciza de supereroi.

În total, filmele Marvel au obținut anterior 19 nominalizări – dar mai multe dintre acestea au fost la categorii tehnice. De exemplu, filmul original Black Panther a câștigat premiul pentru cel mai bun design de costume, design de producție și partitura originală.

The Banshees of Inisherin, în regia lui Martin McDonagh s-a bucurat de succes la Globurile de Aur. Anul acesta ar putea fi o apariție deosebit de puternică pentru actorii irlandezi. Numai The Banshees of Inisherin ar putea produce patru nominalizări la categoria actorie: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan și Kerry Condon.

Filmul urmărește doi prieteni de pe o insulă din largul coastei de vest a Irlandei care se ceartă și a avut performanțe bune la ceremoniile premergătoare.

Alți actori irlandezi care ar putea fi nominalizați sunt Paul Mescal pentru Aftersun și Jessie Buckley pentru Women Talking.

Și ar putea exista o nominalizare la categoria „cel mai bun film internațional” pentru The Quiet Girl – un film excelent despre o tânără timidă care merge să stea la rudele ei îndepărtate pe timpul verii.

Câțiva britanici ar putea fi în competiție și pentru premiile de interpretare. Se așteaptă ca Bill Nighy să fie nominalizat pentru interpretarea sa apreciată pe scară largă din Living, în care joacă rolul unui funcționar public îmbătrânit care decide să își schimbe stilul de viață după ce primește un diagnostic de boală terminală.

Alți actori britanici despre care se crede că vor fi în cursă sunt Eddie Redmayne, pentru interpretarea criminalului în serie Charles Cullen din The Good Nurse.

Prestația Oliviei Colman din Empire of Light, care interpretează rolul unei lucrătoare din cinematografe care suferă de probleme de sănătate mintală, ar putea fi, de asemenea, recunoscută, dar nominalizarea ei e o certitudine.

Alte nominalizări britanice posibile, dar mai puțin probabile, sunt Ben Whishaw pentru Women Talking și Emma Thompson pentru Good Luck To You, Leo Grande.

Săptămâna trecută, filmul All Quiet On The Western Front a dominat nominalizările la premiile Bafta, iar filmul epic din Primul Război Mondial ar trebui să se bucure de o prezență la fel de puternică și la Oscaruri.

O nominalizare pentru cel mai bun film ar face ca aceasta să fie doar a doua carte care a fost adaptată de două ori într-un film nominalizat pentru cel mai bun film (o adaptare precedentă care a câștigat un Oscar a fost lansată în 1930).

Printre candidații la actorie se numără Brendan Fraser, care îl plasează pe un profesor cu obezitate morbidă în The Whale, Austin Butler, care l-a portretizat pe Elvis Presley în recentul film biografic al lui Baz Luhrmann, și Cate Blanchett, care joacă rolul unui dirijor de orchestră căzut în dizgrație în Tár.

Anul acesta, în cercurile de premiere a existat o dezbatere intensă cu privire la potențiala nominalizare a lui Michelle Williams pentru drama autobiografică a lui Steven Spielberg, The Fabelmans.

Ea joacă rolul mamei protagonistei în această dramă, dar, în ciuda faptului că nu este personajul principal, Williams a decis să se prezinte la categoria actriță principală și nu la cea secundară, cu sprijinul studioului de film.

Acest lucru a dus la o dezbatere la Hollywood cu privire la faptul că rolurile de mamă sunt în mod tradițional trecute cu vederea pentru categoriile principale, în ciuda faptului că astfel de personaje au adesea o mare parte din timpul petrecut pe ecran.

Categoria „Cel mai bun cântec original” este la fel de importantă ca cea a actorilor, datorită numărului mare de vedete pop care încă mai înregistrează piese pentru coloanele sonore ale filmelor.

Cea mai probabilă nominalizată aici este Rihanna, pentru „Wake Me Up” din „Wakanda Forever”. Lady Gaga ar putea fi, de asemenea, nominalizată pentru Hold My Hand, care cântă pe genericul filmului Top Gun: Maverick.

O nominalizare pentru teribila Carolina a lui Taylor Swift este incertă, dar ar putea fi o modalitate bună pentru Academie de a recunoaște Where The Crawdads Sing – care a avut succes la box office, dar nu se preconizează că va apărea în alte categorii.

Toți candidații pentru cel mai bun regizor vor fi probabil bărbați în acest an. Printre aceștia s-ar putea număra Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Baz Luhrmann (Elvis) și Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Este posibil să existe, de asemenea, o nominalizare pentru duo-ul masculin Daniel Kwan și Daniel Scheinert – cunoscut împreună sub numele de Daniels – pentru Everything Everywhere All At Once.

Acest lucru ar putea însemna că regizoare precum Charlotte Wells (Aftersun), Sarah Polley (Women Talking) și Gina Prince-Bythewood (The Woman King) sunt excluse, relatează BBC.