Poliția Locală ar putea fi desființată: Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea „un singur tip de polițist în toată țara”
Poliția Locală ar putea fi desființată: Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea „un singur tip de polițist în toată țara”
Siegfried Mureșan a anunțat că dorește desființarea Poliției Locale și înființarea unei singure Poliții Naționale şi să existe un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării.
„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul.
Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu şi să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii”, a declarat Siegfried Mureșan, joi, la Radio România Actualități, scrie News.
El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.
„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat.
Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a mai declarat premierul desemnat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Reguli noi pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor: Modificări anunțate de ANPIS
Reguli noi pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor: Modificări anunțate de ANPIS Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță noi reguli privind alocația de plasament și drepturile bănești acordate copiilor și tinerilor. Modificările privesc continuarea măsurii de protecție după majorat, acordarea indemnizației celor care studiază sau lucrează și menținerea plăților pe […]
Uniforma obligatorie la un pas să fie impusă în şcolile din România: Ce reguli vor avea de respectat elevii
Uniforma obligatorie la un pas să fie impusă în şcolile din România: Ce reguli vor avea de respectat elevii Senatul a aprobat proiectul de lege pentru uniforme obligatorii. Planul obligă primăriile să ofere haine gratuit copiilor din familii fără posibilităţi materiale. Profesorii sunt de acord cu uniformele, mai ales că vestimentaţia este de multe ori […]
Economia României pe minus în 2026. BERD: „Riscurile de evoluție negativă persistă”. Când ar putea începe revenirea
Economia României pe minus în 2026. BERD: „Riscurile de evoluție negativă persistă”. Când ar putea începe revenirea Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) își menține previziunile privind evoluţia economiei României în 2026 şi 2027, în linie cu prognoza din iunie. Totodată avertizează că riscurile de evoluţie negativă persistă, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor: Modificări anunțate de ANPIS
Reguli noi pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor: Modificări anunțate de ANPIS Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție...
Uniforma obligatorie la un pas să fie impusă în şcolile din România: Ce reguli vor avea de respectat elevii
Uniforma obligatorie la un pas să fie impusă în şcolile din România: Ce reguli vor avea de respectat elevii Senatul...
Știrea Zilei
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit...
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal...
Curier Județean
Foto | Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă. Recomandări
Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și...
Femeie de 52 de ani, din Valea Lungă, înșelată cu 68.100 de lei de falși reprezentanți ai BNR: Cum au acționat
Femeie de 52 de ani, din Valea Lungă, înșelată cu 68.100 de lei de falși reprezentanți ai BNR: Cum au...
Politică Administrație
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la 2.000 de euro
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la...
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu” George Simion...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...