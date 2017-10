Peste 8.500 de persoane, la ediția din 2017 a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia. 85 % dintre repondenții unui sondaj de opinie au apreciat întreaga ofertă de spectacole

A trecut și cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” și, după un scurt respiro (pentru unii), ne-am gândit să vă adresăm un gând și o analiză a celor ce s-au întâmplat. Primul gând care ne vine în minte este acela de mulțumire tuturor celor care ne-au fost alături, începând cu partenerii și colaboratorii noștri, colegii, presa, publicul și mai ales invitaților, cu care am reușit să construim 44 de evenimente dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Bugetul acestui festival a fost de 440.000 lei.

Am simțit în această ediție un public cald, puțin mai conștient de spectacolele la care participă, mai atent la asigurarea atmosferei normale și civilizate pe care un spectacol de teatru o cere (mai avem, totuși puțin de lucrat la acest aspect). Poate de aceea am considerat util să solicităm spectatorilor de toate vârstele să ne completeze un chestionar simplu, dar relevant, conceput de studenți de la sociologie ai universității albaiuliene. Au completat aceste chestionare persoane cu vârsta cuprinsă între 11 și 83 ani, ponderea deținând-o grupa de vârstă 30 – 50 de ani, preponderent feminină. Ce am dorit să aflăm au fost chestiuni legate de calitatea spectacolelor, prețul biletelor, orele de difuzare, prezența la ediții anterioare, surse de informare și, evident, sugestii. Am aflat că tinerii sunt informați, în proporție mare, de prieteni/cunoștințe, pe când adulții au ceva mai diversificată sursa de informare: facebook, mass-media, site. 85 % dintre repondenți au apreciat întreaga ofertă de spectacole, au considerat că biletele au un preț bun, iar orele de difuzare sunt potrivite. A fost și un număr, destul de mare, de persoane care au spus că prețul unui bilet este mult prea mic în raport cu valoarea unui spectacol, unii și-ar dori două sesiuni de festival, alții ar prefera spectacole pentru copii după-amiaza, pentru a-și însoți chiar ei copiii… sunt doar câteva din sugestiile celor care au fost prezenți, în număr foarte mare anul acesta, la festival.

Dacă vorbim de beneficiarii direcți, numărul acestora a crescut considerabil la acestă ediție, totalul fiind de aproximativ 8500, ținând cont și de faptul că am avut evenimente cu intrare gratuită: spectacol-lectură, expoziții, eveniment-dialog, lansări de carte, ateliere, la care adăugăm biletele gratuite oferite celor de la Direcția de Asistență Socială Alba, Centrul de Plasament Blaj, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos și voluntarii, care au fost prezenți pe întreaga durată a festivalului. Numărul total de plătitori, doar la spectacolele de teatru și la concert, a fost de 7482, din care 4017 la spectacolele pentru adulți și 3465 la cele pentru copii.

Am construit acest festival împreună și datorită Consiliului Județean Alba, căruia îi mulțumim pentru susținere și implicare.

Vă așteptăm cu mult drag și la cea de-a 13-a ediție, care se va desfășura în mai 2018 și, sperăm noi, să fie cu noroc. Dar până atunci fiți aproape de noi și veniți la spectacolele Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia.

Cristina Smadea, secretar literar

foto: arhiva