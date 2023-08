Peste 4 kilometri de infrastructură rutieră din comuna Blandiana vor fi modernizați: Aviz de mediu solicitat de primărie

5-6 august | Fiii satului Stremț 2023: Competiții sportive, spectacole de dans și muzică și focuri de artificii. PROGRAM

Anul acesta, în perioada 5-6 august 2023, în comuna Stremț va avea loc o nouă ediția a sărbătorii „Fiii satului”.

„Respectând traditia, ca in fiecare an, în toate satele comunei, să fie organizate, tradiționalele manifestări cultural- artisitice, ”Fiii Satului” si anul acesta Primaria si Consiliul Local Stremt, in datele de 05-06 august 2023, organizează în satul Stremt manifestările devenite deja traditionale.

Vă așteptăm cu drag, pe toti cei care doresc să ne fie alături la reusita acestei manifestări”, a transmis primarul Popa Traian Ștefan, prin intermediul paginii de socializare.

Programul sărbătorii „Fiii satului Stremț” 2023

SÂMBĂTĂ, 5 AUGUST 2023

Ora 10.00

Locația: traseu stabilit

Concurs de ciclism

Ora 18.00

Locația: Baza sportivă Stremț

Turneu de minifotbal

Discotecă

Locația – Căminul Cultural „Raveca Săndulescu” Stremț

Ora 16.00

Concurs de Șah

Ora 18.00

Concurs de tenis de masă

DUMINICĂ, 6 AUGUST 2023

Ora 10.00-12.00

Locația: Expoziția etnografică Stremț

Concurs „Costumul popular-Mândria satului”

Ora 13.00

Locația: Monumentul eroilor

Tedeum

Depunere de coroane de flori la monumentul eroilor

Alocuțiuni

Acordarea diplomei de onoare și premierea cuplurilor ce au împlinit 50 și 60 de ani de căsători

Premierea câștigătorilor de la turneul de minifotbal, campionat de tenis de masă, campionatul de șah și costume populare

Premierea elevilor cu rezultate deosebite

Ora 14.00

Locația: Baza sportivă

Masă populară

Ora 15.00-19.00

Locația: Baza sportivă

Spectacol de muzică și dansuri populare

Ansamblul Folcloric „Monica Stan” al comunei Stremț

Ansamblul Folcloric „Codrișorul” din Stremț

Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan” din Teiuș

Ansamblul Folcloric „Cununa Fărăului”

Ansamblul Folcloric „Hopârteana”

Soliști vocali: Pop Ciprian, Bic Iulian, Delia Jude, Mărginean Alexandra și Tudor Limbean

Ora 21.30

Foc de artificii