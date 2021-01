Persoanele vaccinate nu vor mai fi CARANTINATE 14 zile dacă intră în contact direct cu un bolnav COVID-19: „Se vor mai relaxa unele tipuri de măsuri”

Românii care se vaccinează împotriva COVID-19 nu vor mai trebui să stea 14 zile în carantină dacă intră în contact direct cu un bolnav COVID-19.

Directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat luni, într-o conferință de presă la Guvern că „E logic ca o persoană vaccinată si sănătoasă imunologic nu avem de ce să o mai carantinam. Se vor mai relaxa unele tipuri de masuri”.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a spus, în aceeași conferință de presă, că nu știe când se va vaccina președintele Klaus Iohannis.

Sursa: stiripesurse.ro