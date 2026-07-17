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Pensii 2026 | Crește din nou vârsta de pensionare pentru femei! Măsura afectează mii de românce

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Pensii 2026 | Crește din nou vârsta de pensionare pentru femei! Măsura afectează mii de românce

Începând cu 1 iulie 2026, a intrat în vigoare o nouă etapă a calendarului de majorare a vârstei standard de pensionare pentru femei, prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Modificarea face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați, proces care se va încheia în anul 2035.

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Concret, femeile care îndeplinesc condițiile de pensionare după 1 iulie 2026 vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au devenit eligibile în prima parte a anului. Creșterea este una etapizată, iar vârsta standard va continua să avanseze anual până la atingerea pragului de 65 de ani, identic cu cel aplicat bărbaților.

Noua lege stabilește că data exactă a pensionării nu depinde doar de anul nașterii, ci și de luna în care s-a născut fiecare persoană. Astfel, două femei născute în același an pot avea date diferite de pensionare, în funcție de calendarul de eșalonare prevăzut în anexa legii.

Pe lângă majorarea vârstei standard de pensionare, crește treptat și stagiul complet de cotizare contributiv, iar regulile privind pensionarea anticipată sunt corelate cu noile praguri de vârstă. Autoritățile susțin că aceste modificări urmăresc asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii și respectarea reformelor asumate de România.

Specialiștii recomandă persoanelor care urmează să se pensioneze în perioada următoare să verifice data exactă la care dobândesc dreptul la pensie, deoarece diferențele de câteva luni pot influența momentul depunerii dosarului și deschiderea drepturilor de pensie. Instrumentul oficial de verificare este disponibil pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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