Pensii 2026 | Crește din nou vârsta de pensionare pentru femei! Măsura afectează mii de românce
Pensii 2026 | Crește din nou vârsta de pensionare pentru femei! Măsura afectează mii de românce
Începând cu 1 iulie 2026, a intrat în vigoare o nouă etapă a calendarului de majorare a vârstei standard de pensionare pentru femei, prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Modificarea face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați, proces care se va încheia în anul 2035.
Citește și: Pensii 2026 | Cine primește pensia minimă și care sunt criteriile de acordare
Concret, femeile care îndeplinesc condițiile de pensionare după 1 iulie 2026 vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au devenit eligibile în prima parte a anului. Creșterea este una etapizată, iar vârsta standard va continua să avanseze anual până la atingerea pragului de 65 de ani, identic cu cel aplicat bărbaților.
Noua lege stabilește că data exactă a pensionării nu depinde doar de anul nașterii, ci și de luna în care s-a născut fiecare persoană. Astfel, două femei născute în același an pot avea date diferite de pensionare, în funcție de calendarul de eșalonare prevăzut în anexa legii.
Pe lângă majorarea vârstei standard de pensionare, crește treptat și stagiul complet de cotizare contributiv, iar regulile privind pensionarea anticipată sunt corelate cu noile praguri de vârstă. Autoritățile susțin că aceste modificări urmăresc asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii și respectarea reformelor asumate de România.
Specialiștii recomandă persoanelor care urmează să se pensioneze în perioada următoare să verifice data exactă la care dobândesc dreptul la pensie, deoarece diferențele de câteva luni pot influența momentul depunerii dosarului și deschiderea drepturilor de pensie. Instrumentul oficial de verificare este disponibil pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
17-19 iulie 2026 | Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină
Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 17 iulie, 2026, informarea meteo de caniculă și atenționările Cod Galben de vreme severă, cu vijelii (ploi, vânt și grindină). Informarea meteo și una dintre atenționaări […]
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați Circulația pe drumurile naționale, drumurile europene și autostrăzile din România implică achitarea rovinietei, o obligație pe care mulți șoferi o tratează cu superficialitate. Chiar și o singură deplasare fără o taxă […]
Vacanțe școlare 2026-2027: Când vor avea elevii vacanțele de toamnă, iarnă, Paște și vară pe parcursul anului școlar viitor
Vacanțe școlare 2026-2027: Când vor avea elevii vacanțele de toamnă, iarnă, Paște și vară pe parcursul anului școlar viitor Elevii și preșcolarii din România vor avea cinci perioade de vacanță în anul școlar 2026-2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației. Anul școlar începe pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027 pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17-19 iulie 2026 | Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină
Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi...
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu...
Știrea Zilei
Video | A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Dreptate pentru șoferii STP!”
A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia Șoferii și alți angajați...
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara Clubul Sportiv Municipal...
Curier Județean
FOTO | Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare
Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare Vineri, 17...
Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost admisă cererea administrației locale la judecătorie
Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost...
Politică Administrație
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului de performanță
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului...
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea Societatea...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...