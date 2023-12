Pensii 2024 | Ministrul Muncii a anunțat că unele pensii vor crește cu 900 de lei, în 2024. „Este foarte important ca românii se știe cum se calculează numărul de puncte”

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat faptul că sunt cazuri unde pensiile vor crește și cu 900 de lei, în anul 2024.

Simona Bucura-Oprescu a dat exemplul unei femei care în acest moment încasează o pensie de 1.657 de lei pe lună.

Bucura-Oprescu a precizat, la Antena 3, că respectiva femeie, în urma celor majorări de pensii din 2024, va primi o pensie de 2.503 lei.

Această femeie pornește acum de la o pensie de 1.657 lei și va ajunge, după recalcularea din septembrie, la 2.503 lei, deci o majorare consistentă de 51,5%, deci de 900 lei, a spus ministrul Muncii.

Majorare a pensiei cu 900 de lei. Cazul prezentat de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu

„În primul rând este foarte important ca românii se știe cum se calculează numărul de puncte. Haideți să luăm exemplul.

Acesta este o femeie tehnolog utilaje, cu stagiu de cotizare contributiv 30 de ani, 9 luni și 7 zile. De la ce pensie pornește în ianuarie 2024.

Această femeie a avut astăzi 1.657 lei pe lună, datorită majorării de 13,8% va avea 1.886 de lei, la 1 ianuarie 2024.

După aceea, la recalcularea din septembrie ajunge la o pensie de 2.503 lei, adică o creștere de aproximativ 600 lei.

Este foarte important să știe românii cum se formează numărul total de puncte.

Numărul total de puncte se formează din punctele de contributivitate, care sunt date de venitul brut pe care un pensionar l-a avut și pentru care s-au reținut și plătit contribuții de asigurări sociale, împărțit la salariul mediu brut din anul respectiv.

În 2024, avem fundamentarea bugetului asigurărilor sociale pe 7567. Sunt 27 de puncte şi explic cum.

Vom avea punctele de contributivitate, iar la acestea după noua lege, noutatea este reprezentată de faptul că se va lua în calcul și acordul global, sporurile nepermanente, premiile, primele, al 13-a lea salariu. Deci și aici, la punctele de contributivitate, putem avea o creștere.

Apoi avem punctele pentru perioadele asimilate, perioadele în care (în cazul femeilor nu cred că e cazul, dar în cazul pensionarilor în general) dinainte de 1989 au făcut armată.

Deci perioada de armată, perioada de studii, perioada de prizonerat sau de detenție politică, sper să nu fie cazul.

Aici avem puncte asimilate 0,25 de puncte pe an, puncte necontributive asimilate, dar puncte suplimentare la punctele de pensie. Și, în cazul nostru, cred că avem o creștere de tei puncte care este obținută datorită punctelor de stabilitate.

Punctele de stabilitate reprezintă un element de noutate a noii legi, niște bonusuri, care sunt date pentru ceea ce pensionarul nostru a lucrat sau cei care se vor pensiona lucrează peste 25 de ani.

Pentru ceea ce lucrezi peste 25 de ani ai un număr de 0,5 puncte pe an pentru perioada 25-30 de ani, un număr de 0,75 puncte pe an pentru perioada 30-35 de ani și un punct pe an pentru perioada peste 35 de ani

Pensionara noastră a lucrat peste 25 de ani, ceea ce înseamnă că va beneficia și de puncte de stabilitate. Adică punctajul domniei sale va crește de la 27,83 la 30,89.

Deci, practic, această femeie pornește acum de la o pensie de 1.657 lei și va ajunge, după recalcularea din septembrie, la 2.503 lei, deci o majorare consistentă de 51,5%, deci de 900 lei”, a explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, joi, la Antena 3 CNN.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI