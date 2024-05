Avântul Reghin – CSM Unirea Alba Iulia 3-1 (0-0), în penultima rundă din play-out | „Alb-negrii”, la primul eșec din 2024!

Deja campioană a play-out-ului, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primul meci din 2024, 1-3 (0-0), în deplasare cu Avântul Reghin, în penultimul meci al sezonului.

Albaiulienii au deschis scorul, dar Avântul a întors rezultatul și a câștigat, toate golurile fiind marcate în ultima jumătate de oră, de jucători intrați în actul secund.

În „orașul viorilor”, vizitatorii au deschis scorul din penalty, prin Giurgiu (63, faultat M. Codrea), iar peste câteva zeci de secunde reghinenii au egalat prin Ghiță. Până la final a fost dubla rezervei M. Pop (79, penalty, la imprudența lui Lalici, și 90+4)

„Îmi pare rău că nu am reușit să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus, adică să nu pierdem până la final. Am pierdut un joc pe care l-am avut la îndemână, asta chiar dacă am făcut 3 modificări la pauză. Este inadmisibil să iei 3 goluri în ultima jumătate de oră. Puteam face 2-2 în final la ocazia lui Vomir, în final, însă am primit apoi gol la ultima fază. Acest meci ne ajută să ne vedem lipsurile, și astăzi au fost destule”, a precizat Alexandru Pelici.

Echipa lui Alexandru Pelici a cunoscut gustul înfrângerii după o serie de 12 partide imbatabile (10 victorii și două remize), gruparea din Cetatea Marii Uniri suferind precedentul eșec în urmă cu aproape 6 luni (25 noiembrie, 0-1, pe „Cetate” cu Gloria Bistrița)

