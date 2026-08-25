Pensie cu 5 ani mai devreme: Cine poate ieși la pensie înainte de vârsta standard și ce condiții impune legea

Legea pensiilor permite pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, dar numai pentru persoanele care îndeplinesc o condiție esențială de vechime.

Potrivit Legii nr. 360/2023, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Atingerea stagiului complet de cotizare nu este însă suficientă. Pentru aplicarea acestei prevederi este necesar un stagiu contributiv suplimentar de cel puțin cinci ani peste stagiul complet prevăzut de lege.

Pensionare mai devreme, dar nu pensie anticipată

Prevederea nu trebuie confundată cu pensia anticipată, care este reglementată distinct de Legea nr. 360/2023 și poate implica diminuarea cuantumului pensiei.

În cazul pensionării pentru limită de vârstă în condițiile art. 56, persoana care îndeplinește criteriile legale poate beneficia de dreptul la pensie cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard.

Ce se întâmplă cu perioadele asimilate

Un aspect important îl reprezintă diferența dintre stagiul contributiv și stagiul de cotizare.

Stagiul contributiv vizează perioadele pentru care au fost datorate și plătite contribuții la sistemul public de pensii. În schimb, stagiul de cotizare poate cuprinde și anumite perioade asimilate sau necontributive, recunoscute de lege.

Printre perioadele care pot fi luate în calcul în anumite condiții se numără studiile universitare la zi, finalizate cu diplomă, serviciul militar, precum și anumite perioade de concentrare, mobilizare sau prizonierat. Legea prevede, de asemenea, reguli specifice pentru unele perioade de incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă ori boli profesionale și pentru anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului.

Aceste perioade nu trebuie însă confundate cu anii de contribuție efectivă. Pentru pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, condiția privind stagiul complet contributiv și depășirea acestuia cu cel puțin cinci ani rămâne esențială.

Prin urmare, simpla existență a unor perioade asimilate nu garantează dreptul la pensionare anticipată față de vârsta standard. Încadrarea exactă depinde de natura perioadelor realizate și de condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal