Paul Voicu: „În perioada următoare, vom achiziționa 10 ventilatoarea pe care să le punem la dispoziția Spitalului”

Viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Voicu a postat, pe pagina sa de socializare, un mesaj de susținere în bătălia împotriva virusului COVID-19, menționând că Primăria va face toate demersurile pentru a achiziționa, în perioada următoare, zece ventilatoare, care vor fi puse la dispoziția Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

„Dragi albaiulieni, aș fi preferat să vă vorbesc despre orice altceva, însă tema acestor zile e una singură: lupta împotriva Covid. Dacă ar fi să ne raportăm la ce se întâmplă în alte părți, situația nu e încă gravă.

Dar lupta pentru viață nu e o competiție cu alții, e misiunea fiecăruia dintre noi în aceste zile cenușii. Stăm bine mulțumită tuturor celor implicați în bătălia asta împotriva coronavirusului. Vreau să le mulțumesc, din inimă, fiecăruia în parte.

Noi, la Primăria Alba Iulia, am înțeles asta și le susținem lupta cu toate resursele posibile. În perioada următoare vom face toate demersurile pentru a achiziționa, de la furnizori de încredere, 10 ventilatoarea pe care să le punem la dispoziția spitalului.

În fiecare zi, prin colegii mei de la Direcția de Asistență Socialp asigurăm porții de hrană celor carantinați, izolați la domiciliu sau cazurilor sociale, iar voluntarii noștri livrează cumpărături pentru seniorii orașului.

Nu sunt acte de eroism, nu așteaptă nimeni aplauze și felicitări, sunt doar lucruri normale, firești, pe care orice administrație le poate face.

Începând de luni, 6 aprilie, vom trece la dezinfecția tuturor scărilor de bloc. Am împărțit orașul pe trei zone și am format mai multe echipe de lucru. Pe scările de bloc unde s-au raportat persoane izolate am finalizat deja prima dezinfecție. De asemenea, am achiziționat două tone de dezinfectant de mâini, pentru toate blocurile, împreună cu recipienții necesari.

Am asigurat și stocul de 12 tone pentru dezinfectarea suprafețelor stradale sau a spațiilor comune dintre blocuri. Avem materiale de protecție pentru toți angajații Primăriei care sunt desfășurați în dispozitive active.

Facem tot ce depinde de noi pentru a susține economia locală, pentru a asigura locuri de muncă, pentru a face lucrurile să meargă, ca să nu ne trezim peste câteva luni într-un colaps din care să ne fie greu să ieșim.

Primăria nu își poate opri activitatea! Asta înseamnă că vor exista lucrări și investiții, la nivelul de siguranță asumat și de colaboratorii noștri.

Suntem aici 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru ca niciun albaiulian să nu treacă singur peste aceste timpuri grele și împreună să le depășim cu bine.

Să ne păstrăm speranța și să ne continuăm lupta! Multă sănătate și numai bine, tuturor!”, a fost mesajul AntiCovid19 a lui Paul Voicu.