OFICIAL| Cetățenii care intră în România nu vor mai fi nevoiți să completeze declarația epidemiologică, verificată până acum la punctele de trecere a frontierei

Idei de cadouri de Crăciun pentru iubit

Un cadou potrivit de Crăciun l-ar face fericit pe iubitul tău! Dacă nu ai prea multă inspirație noi îți putem oferi câteva idei de cadouri, concrete, care sperăm să te ajute în alegerea pe care o vei face.

Gadget modern

Cu gadgeturi clar nu ai cum să dai greș de Crăciun. Îi poți lua iubitului tău un nou smartphone, accesorii pentru smartphone, o tabletă (în cazul în care nu are deja una), un notebook (dacă se plânge că cel vechi este prea vechi), un aparat foto mai performant sau un obiectiv, un sistem Home Cinema sau un PlayStation.

Citeşte şi: Mesaje de Moş Crăciun haioase

Deoarece gadgeturile pot fi destul de scumpe, este bine să nu lași cumpărarea cadoului de Crăciun pe ultima sută de metri, când prețurile cresc și mai mult. Caută din timp oferte, compară prețurile mai multor magazine și profită de orice discount. Nu uita de Black Friday! Reducerile încep încă de pe 22 noiembrie, așa că înarmează-te cu răbdare și caută cea mai bună ofertă.

Gift card

Ești tentată să-i cumperi iubitului tău o piesă vestimentară, crezi că știi ce ghete i s-ar potrivi perfect, ai impresia că vei nimeri articolul sportiv dorit de el? Ei bine, până și bărbații pot fi greu de mulțumit uneori, așa că nu te baza pe faptul că gusturile tale sunt și gusturile lui. De Crăciun, cel mai potrivit cadou din acest punct de vedere ar putea fi un gift card, un card cadou pe care îl încarci cu ce sumă vrei tu și pe care iubitul tău îl poate folosi după bunul plac.

Interesează-te dacă magazinul vizat de tine dispune de gift carduri și lasă-ți iubitul să decidă singur în ce va consta cadoul lui de Crăciun.

Accesorii pentru mașină

Iubitul tău are mașină? Dacă bugetul pentru cadoul de Crăciun nu este foarte generos, atunci îl poți surprinde cu niște accesorii cool pentru mașină, gen husă pentru scaun cu sistem de masaj și încălzire, kit cu senzori de parcare, oglindă retrovizoare cu bluetooth și touchscreen sau DVD player. Cu siguranță și el s-a gândit la astfel de accesorii, dar mereu a intervenit ceva și nu le-a cumpărat.

Seturi cadou

Seturile pot fi cadoul ideal de Crăciun pentru iubitul tău, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te gândești ce buget ai și ce l-ar putea încânta foarte mult. Așadar, îți sugerăm să alegi un set pentru îngrijire personală, un set cu portofel și curea din piele, un set de butoni cu ac de cravată, un set deosebit de vin, un set cu pix și stilou sau un set pentru cocktail.

Abonament la un cabinet de masaj thailandez. Dupa ce a muncit din greu un an intreg, merita sa il rasfeti un pic de sarbatori. Unde mai pui ca va iesi de acolo atat de relaxat incat va fi mai dornic decat tine sa faca planuri pentru revelion!

Tastatura flexibila. Barbatii sunt pasionati de gadgeturi, acesta este un fapt arhi-cunoscut. Daca iubitul tau este un impatimit al calculatoarelor, atunci o tastatura flexibila este cadoul ideal pentru el. Are dimensiunile unei tastaturi obisnuite si se gaseste in diferite culori. In plus, ii vei face viata mai usoara. Deoarece se curata foarte usor, va putea sa-si savureze linistit hamburgerul in fata calculatorului fara sa isi faca griji din pricina firimiturilor. Acestea pot fi inlaturate foarte simplu cu o laveta sau o perie. Are doua porturi USB, probabil el va sti mai bine de ce are nevoie de doua.

Plita USB cu 4 porturi pentru incalzirea ceaiului sau a cafelei este un cadou util oricarui utilizator de PC. Este eleganta si practica, tine un singur port ocupat ca sa incalzeasca bauturile si ii pune la dispozitie inca 3. Atinge temperaturi de pana la 80 de grade C.

Lampa USB , cadoul ideal, mai ales daca iubitul tau isi petrece aproape toata noaptea in fata calculatorului. Daca are un coleg de camera pe care il deranjeaza lumina puternica a becului, atunci lampa USB este solutia perfecta. Produce suficienta lumina incat sa nu-i creasca dioptriile iubitului tau, permitand in acelasi timp si colegilor de camera sa adoarma. Se conecteaza la calculator prin USB si nu are nevoie de baterii. Pozitia sa este ajustabila si este recomandata mai ales pentru laptopuri.

Suport pentru laptop , a fost creat special pentru cei care petrec ore in sir cu laptopul pe brate, pentru a evita supraincalzirea computerului (si a utilizatorului!). Inaltimea este reglabila, are o platforma rotativa, ce permite utilizarea in orice pozitie si o banda de cauciuc care impiedica alunecarea. Este usor de transportat si mai poate fi utilizat ca suport pentru carti, documente, etc. Exista si variante cu ventilator doar ca preturile sunt ceva mai piperate.