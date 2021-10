OFICIAL| BILANȚ NEGRU în Alba: 11 NOI decese și 254 de INFECTĂRI cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Gheorghe Damian: Elevii harnici și atenți cu mediul înconjurător de la Școala Gimnazială Ciugud își vor investi CIUGUbanii în proiecte, cu condiția de a fi solidari

„Primăria Ciugud a ajuns la finalul primei etape a proiectului educațional prin care i-am învățat pe copiii de la Școala Gimnazială Ciugud să colecteze selectiv ambalajele de plastic, aluminiu și sticlă. Suntem în perioada în care clasele își numără CIUGUbanii colectați de copii și își pregătesc ideile și proiectele deoarece aceste monede virtuale vor fi convertite în bani reali care vor fi folosiți pentru a finanța aceste activități. Fiecare clasă decide ce va face cu banii, condiția fiind ca la acțiune să participe împreună.

Proiectul a avut un impact la care nu ne-am așteptat și, la cererea copiilor, am prelungit încă o lună, după începerea școlii, întrecerea pentru colectarea CIUGUbanilor. Copiii aceștia minunați ne-au depășit toate așteptările și au reușit să colecteze peste 35.000 de ambalaje, ceea ce reprezintă peste 10 ambalaje pentru fiecare locuitor cât are comuna. În această săptămână fiecare clasă și-a centralizat monedele virtuale colectate și suntem foarte curioși să aflăm câți CIUGUbani are fiecare clasă.

De la cadrele didactice am aflat deja că sunt clase care au colectat peste 7.000 de monede și vă dați seama că acest lucru înseamnă, în medie, că un copil a reușit să colecteze și să recicleze aproximativ 350 de ambalaje. Pe timpul verii, mulți dintre copii au păstrat ei tichetele care atestă numărul de monede fiind foarte mândri de munca lor. De ce am folosit tichete și nu telefonul mobil pentru colectarea monedelor virtuale? La școală copiii noștri nu au voie să vină cu telefonul mobil și nu am vrut să îi tentăm să încalce această regulă, în timp ce alți copii nu au telefon mobil pentru că sunt în clase foarte mici.

Cert este că la finalul acestei etape, copiii ne motivează să continuăm proiectul și să găsim alte metode prin care să îi recompensăm pentru că învață cea mai importantă lecție pentru viitor: cum să recicleze și să păstreze natura curată.

În paralel am pregătit a doua stație de reciclare, care va fi montată într-un alt sat al comunei și va permite inclusiv adulților să colecteze Ciugubani pe care să îi folosească pentru reduceri în magazinul sătesc.

De asemenea, pregătim a doua bugetare participativă pentru copii și va fi aleasă Primăria Copiilor. Din cauza pandemiei am amânat alegerile și căutăm soluții împreună cu actualii reprezentanți ai copiilor pentru a derula în siguranță acest proiect. Copiii își vor alege un primar, un viceprimar și consilierii, care vor avea la dispoziție un buget prin care, anul viitor, să implementeze o serie de proiecte pentru copii.

Acestea sunt proiecte educaționale extrem de importante pentru comunitatea noastră deoarece dorim ca, în viitor, să avem cetățeni educați și implicați.” , declară, în exclusivitate pentru ZiarulUnirea.ro, primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian