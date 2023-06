Oferta Guvernului pentru angajații din educație: A fost publicat OUG prin care vor crește salariile profesorilor

Ce ANIMALE nu vor mai avea voie românii să crească. Sancțiuni dure pentru cei care încalcă legea

Românii nu vor mai avea permisiunea în curând de a crește animale pentru blană, conform unui proiect de lege care prevede sancțiuni severe pentru cei care nu se conformează.

Creșterea animalelor pentru blană a devenit o afacere în creștere în România, însă acest proiect de lege va obliga oamenii să renunțe la această sursă de venit.

Susținătorii schimbării legii argumentează că animalele sunt crescute în condiții inumane, pentru a fi ulterior sacrificate pentru blana lor valoroasă.

„Gândim că este un pas către normalitate în România. Nu există o tradiție în țara noastră pentru creșterea acestor animale, însă am descoperit că s-au înființat ferme specializate în acest domeniu pe teritoriul nostru. Modul în care aceste animale sunt crescute și sacrificate reprezintă acte de cruzime”, a declarat Gheorghe Pecingină, membru al Camerei Deputaților.

Proiectul de lege, care vizează interzicerea creșterii animalelor pentru blană, a fost depus și va intra în dezbatere.

Animalul despre care este vorba este șinșila, originară din America de Sud, de talie mică, cu o înălțime de aproximativ 25-30 cm și o greutate medie de 400-600 de grame la maturitate.

Cum arată o șinșila?

Șinșila seamana mai degraba cu o veverita decat cu un sobolan, pentru ca, desi are capul are corpul acoperit cu blana de lungime medie, capul, ochii si urechile sunt considerabil mai mari; o alta diferenta este coada stufoasa, acoperita cu blana lunga. Este un animal nocturn, ierbivor, a carei hrana preferata o constituie plantele verzi, scoarta uscata sau tulpinile tinere de copaci. In timpul zilei, sinsila sta ascunsa in cuibul ei amenajat intre stanci sau, in cazul tarilor calde, sub soproane sau alte locuri racoroase.

In habitatul lor natural, viata sinsilelor este mult diferita de cea din captivitate. Sunt rozatoare alpine, astfel ca traiesc intre stanci si in pesteri, in grupuri de pana la 100 de membri. Coada stufoasa le este de mare ajutor atunci cand executa sarituri mari, pentur a scapa de pradatori.

Blana deasa este ideala pentru a supravietui iernilor aprige, dar si ca protectie pe timpul verii. Sunt animale foarte inteligente: retin foarte bine imprejurimile cuibului pentru a scapa de pradatori.

Din cauza blănii foarte dese, nu se recomadă să se ţină cuştile cu şinşile la temperaturi mai mari de 25ºC. Ele trebuie ferite de curent şi de bătaia directă a soarelui, potrivit zooland.ro.

Sursa: gandul.ro