”Oameni nevinovați se aleg cu dosare penale”. Zeci de mii de semnături pentru anularea unei ordonanțe de urgență care îi lasă fără permis pe șoferii testați pozitiv cu testele rapide

O petiție lansată online de organizația Declic a strâns online aproape 80.000 de semnături în mai puțin de 24 de ore de la lansare. Petiția cere premierului Marcel Ciolacu să „anuleze” Ordonanța de Urgență 84/2024 și atrage atenția asupra abuzurilor la care sunt supuși șoferii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice în cazul testărilor antidrog. Ordonanța de Urgență 84/2024, adoptată de Guvern pe 28 iunie, a introdus noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan.

Conform acesteia, șoferii care refuză testarea rapidă sunt obligați să se supună recoltării de mostre biologice la cea mai apropiată unitate medicală. Permisul de conducere le este reținut până la primirea rezultatelor analizelor toxicologice de laborator.

”Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, vă cerem să anulați de îndată prevederile OUG 84/2024, care lasă fără permis șoferi nevinovați! Aceste modificări, date prin ordonanță de urgență, în weekend, suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale.

De ce este important? În România, 1 din 2 teste antidrog pozitive, făcute de poliție, este FALS pozitiv. Asta înseamnă că șoferii rămân fără permis pe nedrept și se aleg cu dosar penal până când vin rezultatele analizelor.

Asta i-a determinat pe mulți șoferi să refuze testarea rapidă și să ceară analize de sânge la INML. Doar că asta nu mai e posibil, după ce Guvernul Ciolacu a schimbat legislația peste noapte, prin OUG 84. De acum, fiecare șofer sau șoferiță care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul.

Or asta înseamnă chiar și 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puține și Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal. Oameni nevinovați se aleg cu dosare penale și își pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabilește că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv, susțin cei care au lansat petiția”, susțin inițiatorii petiției. Ordonanța 84/2024 îi afectează și pe bicicliști și pe cei care folosesc trotinete electrice.

Dacă refuză testul rapid antidrog, ei sunt amendați cu cel puțin 990 de lei.

Clarificările Poliției Române

Poliția Română a oferit clarificări printr-un comunicat al Centrului de Informare și Relații Publice. Astfel, se susține că un procent de 15 – 20% din totalul mostrelor biologice prelevate conducătorilor auto depistaţi pozitiv la testele efectuate cu aparatele Drugtest, la nivel naţional, în perioada 2021 – 2023, au fost infirmate în urma prelevării probelor biologice, potrivit informaţiilor furnizate de structurile rutiere teritoriale, a informat miercuri Inspectoratul General al Poliţiei Române, transmite Agerpres.

„Este necesar a se preciza faptul că majoritatea conducătorilor auto cunosc efectul alcoolului şi al drogurilor, însă o categorie aparte de substanţe ce afectează capacitatea de a conduce un autovehicul o reprezintă medicamentele. Astfel, se impune ca, anterior conducerii unui vehicul, să fie studiat ambalajul medicamentelor administrate, întrucât în compoziţia acestora pot exista anumiţi compuşi ce determină apariţia de efecte psihoactive şi care pot fi depistaţi cu ajutorul aparatelor drugtest, chiar dacă persoana în cauză nu a consumat droguri”, a precizat IGPR, într-un comunicat.

Prin OUG nr. 84/2024 au fost reevaluate mecanismele privind verificarea consumului de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive.

