Încă un caz de șofer din Alba depistat pozitiv la Drug Test și NEGATIV la testul biologic: În peste 60% din cazuri rezultatele aparatelor sunt infirmate de analize

Povestea unui tânăr antreprenor din Alba, care a luat-o de zero și a riscat totul pentru pasiunea sa: Drumul de la angajat într-o companie de asigurări, la o agenție SEO de succes, recunoscută pe plan național

Iulian Ghișoiu este un tânăr antreprenor din Sebeș, județul Alba, care în urmă cu 13 ani a luat-o de la zero și a mizat totul pe pasiunea lui, punând bazele a ceea ce avea să devină o agenție SEO de succes, recunoscută pe plan național pentru rezultatele excepționale livrate clienților.

Parcursul carierei tânărului este o poveste despre curaj, ambiție și multă pasiune pentru munca depusă. Rezultatele după 13 ani, desemnarea anul trecut ca Agenția SEO a Anului 2022 în România în cadrul Galei Bizz Club Romania, dar și promovarea a sute de brand-uri de renume și mai ales clienți mulțumiți.

Înainte și După. O poveste personală despre antreprenoriat

Înainte

”În anul 2010, am luat o decizie majoră în cariera mea. După 8 ani de dedicare în cadrul Allianz, cea mai mari companie de asigurări din România, am ales să îmi urmez pasiunea și să mă aventurez în lumea antreprenoriatului.

Recunosc, am învățat enorm în acei 8 ani, iar multe dintre skillurile mele de azi se datorează acelor ani. Imi amintesc și acum cum efectiv adoram să particip la cât mai multe cursuri de vânzări, negociere, training, coaching și câte si mai câte cursuri în interiorul companiei. Am învățat enorm de la colegi, manageri și clienți.

Însă dupa ce ajungeam acasă de la job-ul pe care îl aveam in asigurari, my second job era pasiunea mea: SEO. Am facut asta timp de 5 ani, în paralel cu jobul de la Allianz Tiriac”, povestește Iulian într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook.

În 2010, când a pornit pe drumul antreprenoriatului, avea în buzunar doar 10.000 de lei, din care a achizitionat cu 3.500 lei mobilierul de birou, cu 3.500 lei reclama luminoasa și cu 3.000 de lei chiria + garantia: ”Unii vor spune ca trebuie sa fii nebun să pleci în jungla antreprenoriatului DE LA ZERO, dar eram plin de ambiție și încredere în cunoștințele mele. Stiam că voi reuși”.

După 13 ani

Fast-forward, după 13 ani, Iulian Ghișoiu conduce acum TargetWeb o agenție SEO de succes, recunoscută pe plan național pentru rezultatele excepționale livrate clienților.

”În cei peste 18 ani de experiență în servicii SEO, am promovat sute de brand-uri de renume și am fost desemnați Agenția SEO a Anului 2022 în România în cadrul Galei Bizz Club Romania.

Suntem pionieri în nișa noastră, oferim servicii in-house realizate de o echipă dedicată și specializată în SEO, copywriting și ecommerce.

Suntem, de asemenea, prima și probabil printre puținele agenții SEO din România care oferă servicii SEO pentru voice search, un domeniu în creștere rapidă în era digitală”, spune antreprenorul.

De asemenea, contribuie activ la educarea mediului de afaceri din România și sunt recunoscuți pentru expertiza în managementul și corectarea reputației online: ”Am lansat mai multe business-uri de succes în online, printre care Bekid sau Comunicate de Presa. De la zero.

Transformarea lui Iulian Ghișoiu de la un simplu angajat în asigurări la un antreprenor de succes este o mărturie a ceea ce poți realiza când îți urmezi pasiunea și când lucrezi asiduu pentru a-ți atinge obiectivele.

”Te invit să descoperi alături de mine, dar și de alți antreprenori de succes tehnici ce te pot ajuta în creșterea afacerii tale, în creșterea ta ca om, tehnici care dau rezultate, ca să îți poți depăși provocările și să te bucuri de succesul pe care TU îl meriți”.