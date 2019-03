O școala din orașul Teiuș, reabilitată termic pe fonduri europene. Investiție de 6,8 milioane lei

Un nou proiect REGIO va duce la imbunatatirea conditiilor de studiu si la reducerea consumurilor de energie primara la Liceul Teoretic din orasul Teius, respectiv la cele doua corpuri de cladire ale Scolii generale cu clasele I-VIII de pe str. Decebal, nr. 49.

Astazi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, domnul primar Mirel Halalai si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat contractul de finantare, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, pentru cererea de finantare ”Reabilitare termica Liceul Teoretic Teius – clasele I-VIII”, a carei valoare totala este de circa 6,8 milioane lei, suma nerambursabila obtinuta fiind de circa 6,3 milioane lei.

Investitiile vor fi sustinute prin Prioritatea de Investitii 3.1.B ce vizeaza imbunatatirea eficientei energetice in cladirile publice, cu fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020 si sunt complementare cu cele care vor fi derulate la cladirile unde se desfasoara cursurile claselor IX-XII, pentru care a fost semnat un contract de finantare asemanator, in urma cu sase luni.

”Iata ca, daca in urma cu ceva timp, Teiusul nu atragea fonduri europene, in doar sase luni am semnat doua contracte pentru reabilitarea si eficientizare energetica a doua mari unitati de invatamant din localitatea noastra. Acum avem conditii urbane decente, cu strazi asfaltate, cu apa si canalizare si ne preocupam de investitiile pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor.

Vom cauta sa atragem si alte investitii si sa modernizam cat mai mult orasul, pentru a-i convinge sa se intoarca pe cei multi plecati prin tari straine. In functie de bugetul disponibil, vom demara investitiile la podul peste Mures si vom colabora cu comunele vecine pentru imbunatatirea conectivitatii si crearea facilitatilor de transport si transfer inter-modal, in apropierea nodului de autostrada.

Banii europeni folositi pentru reabilitarea termica a unitatilor scolare, pentru eficientizarea consumurilor de energie, vor duce la reducerea costurilor publice, urmand ca fondurile astfel economisite sa fie folosite la alte proiecte de care cetatenii au nevoie”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, domnul Mirel Halalai, Primarul orasului Teius.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Reabilitare termica Liceul Teoretic Teius – clasele I-VIII” are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a celor doua cladiri ale Scolii generale din oras, prin efectuarea de lucrari de reabilitare termica si modernizare retele utilitati. Prin acest proiect se prevede realizarea lucrarilor de reabilitare si izolare termica a fatadei, respectiv a peretilor exteriori, a soclului, atat pentru partea vitrata, dar si pentru cea opaca, precum si de izolare termica a planseului peste ultimul nivel incalzit.

Proiectul prevede si reabilitarea completa a sistemului de incalzire, cu inlocuirea tuturor elementelor si fitingurilor cu altele moderne, dar si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. Concret, in urma acestor investitii si lucrari, vor scadea de peste trei ori, atat nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (in echivalent tone de CO2), cat si consumul anual de energie primara, in timp ce mai mult de 10% din energia folosita va fi produsa din surse regenerabile, prin instalarea unor surse alternative fotovoltaice.

Durata de derulare a investitiilor se va intinde pana la finalul lunii aprilie 2022, ceea ce inseamna ca, peste trei ani, sute de elevi din Teius si zonele invecinate, dar si profesorii Scolii generale, vor avea conditii mult mai bune de studiu. Bugetul intregului proiect este de 6.783.294,11 lei, din care aproape 6,3 milioane lei (1,4 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului.

”Orasul Teius este una dintre cele peste 60 de unitati ale administratiei publice locale sau unitati descentralizate ale administratiei centrale din Regiunea Centru, care au depus proiecte pe Prioritatea de investitii a Programului REGIO prin care se asigura eficientizarea energetica in cladirile publice.

Primaria Teius acceseaza fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020 pentru reabilitarea ambelor unitati de invatamant emblematice din centrul orasului, reunite in cadrul Liceului Teoretic. Sunt semnale bune, care dovedesc faptul ca administratia investeste pentru dezvoltare, chiar daca este dificil pentru o localitate mica sa pregateasca cereri de finantare pe fonduri europene.

S-au realizat lucruri importante in infrastructura locala teiuseana si multe lucrari nu ar fi posibile fara aportul fondurilor europene. Orasul Teius este pe un trend pozitiv si investitiile publice le completeaza pe cele din mediul privat, pentru intreaga comunitate locala”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.