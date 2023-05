Nouă obligație pentru cazinouri și agenții de pariuri sportive: Ar putea avea nevoie de autorizație de funcționare din partea primăriilor locale

Cum poți ajunge detectiv particular? Examen, acte necesare și condiții

Românii care doresc să ajungă detectivi particulari trebuie neaparat sa dispună de un atestat profesional care se obține la comisia de la nivelul inspectoratului de poliție al județului de reședință, verificându-se conform unei tematici stabilite, cunoștințele de specialitate.

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului Economic European, și să aibă domiciliul stabil pe raza județului.

b) să aibă cel puţin studii medii și să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior;

c) să fie apt(ă) din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean din județul de reședință

g) să aibă absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

-cerere tip de inscriere

-curriculum vitae;

-actul de identitate a candidatului;

-actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

-certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

-declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

-certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;

-dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

-1 dosar.

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2023

TEMATICA:

– Drepturile si libertățile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

– Legea penală si limitele ei de aplicare;

– Infracțiunea;

– Infracțiuni contra libertății persoanei;

– Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

– Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

– Infracțiuni de corupție;

– Infracțiuni de serviciu;

– Infracțiuni de fals;

– Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;

– Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor si datelor informatice;

– Infracțiuni contra securității naționale;

– Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

– Percheziția;

– Sesizarea organelor de urmarire penală ;

– Contractul ;

– Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

– Organizarea si funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

– Protectia informațiilor clasificate ;

– Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

– Accesul la informații clasificate ;

– Constituirea societăților ;

– Prelucrarea datelor cu caracter personal ;

BIBLIOGRAFIE

– Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

– Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

– Partea generala Titlul I , Titlul II;

-Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

– Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

– Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

– Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

– Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

– Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

– HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

– Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

– Legea nr. 363/2018, privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).