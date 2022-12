Nou-promovata CSU Alba Iulia și-a stabilit strategia de pregătire | Campanie importantă de transferuri pentru Mihai Manea

Nicolae Stanciu este tot mai aproape de titlul de campion al Chinei cu nou-promovata Wuhan Three Towns, iar fotbalistul albaiulian a reușit o nouă bijuterie pentru echipa sa în duelul cu Shandong Taishan, scor 2-0 (1-0).

Internaționalul român Nicolae Stanciu (29 de ani) a deschis scorul în confruntarea din penultima rundă cu Zhejiang Professional (45+4), în urma unei lovituri libere executate magistral de la aproximativ 20 de metri. Portarul advers nu a avut nicio reacție la șutul perfect expediat de mijlocașul din Alba, care a ajuns la 10 reușite în actuala ediție de campionat, fiind notat cu 7.6 de publicația sofascore.ro (a doua notă din propria echipă). Pe lângă cele 10 goluri înscrise, Stanciu a mai oferit și 12 pase decisive în acest campionat.

Ca element statistic, Nicolae Stanciu este al 4-lea marcator al stagiunii pentru Wuhan, după brazilienii Marcao – golgheterul campionatului (27 de goluri), Davidson (18 goluri) și Ademilson (11 goluri), cei 4 adunând 66 dintre cele 88 de reușite ale sezonului, respectiv 75 la sută!

După 33 de etape disputate, Wuhan Three Towns este pe prima poziție în Superliga Chinei, la egalitate de puncte cu cei de la Shandong Taishan (75 de puncte), însă cu un golaveraj mai bun (+5). În următorul joc, runda de final din Super League, Wuhan Three Towns va întâlni Tianjin Jinmen Tiger (locul 8, 49 de puncte), sâmbătă, 31 decembrie, pe propriul teren. Shandong Taishan a cucerit titlul de campioană sezonul trecut și va evoluat tot acasă cu Beijing Guoan (poziția a 6-a, 58 de puncte). Cum disputele directe între cele două rivale s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, Wuhan are nevoie să obțină același rezultat ca Shandong pentru a cuceri în premieră titlul! Dacă va ridica trofeul în China, ar fi a patra țară în care Stanciu s-ar încununa campion, după România (FCSB), Belgia (Anderlecht Bruxelles) și Cehia (Slavia Praga).