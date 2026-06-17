Noile tarife pentru distribuția gazelor naturale, aprobate de ANRE: Se vor aplica de la 1 iulie 2026

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, noile tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se vor aplica celor 27 de operatori de distribuție licențiați din România.

Conform unui comunicat al ANRE, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce înseamnă o reducere de 7,1%, scrie Agerpres.

Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului, estimează ANRE.

,,Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

Potrivit ANRE, evoluția în scădere a tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari.

Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care, împreună, deservesc aproape 90% din volumul total prognozat (72,59 TWh), înregistrează tarife în scădere.

,,Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creșteri și 13 reduceri de tarif, diferențiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puțin 10%, în timp ce șase operatori înregistrează majorări de cel puțin 5%. Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele, iar impactul resimțit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa și de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pe operatori de distribuție și pe categorii de consum, în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator”, a comunicat ANRE.

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