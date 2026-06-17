Noile tarife pentru distribuția gazelor naturale, aprobate de ANRE: Se vor aplica de la 1 iulie 2026
Noile tarife pentru distribuția gazelor naturale, aprobate de ANRE: Se vor aplica de la 1 iulie 2026
Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, noile tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se vor aplica celor 27 de operatori de distribuție licențiați din România.
Conform unui comunicat al ANRE, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce înseamnă o reducere de 7,1%, scrie Agerpres.
Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului, estimează ANRE.
,,Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.
Potrivit ANRE, evoluția în scădere a tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari.
Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care, împreună, deservesc aproape 90% din volumul total prognozat (72,59 TWh), înregistrează tarife în scădere.
,,Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creșteri și 13 reduceri de tarif, diferențiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puțin 10%, în timp ce șase operatori înregistrează majorări de cel puțin 5%. Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele, iar impactul resimțit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa și de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pe operatori de distribuție și pe categorii de consum, în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator”, a comunicat ANRE.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm”
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm” Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, 17 iunie 2026 că partidul nu va susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea și a respins ferm ideea unor negocieri cu echipa acestuia. Formațiunea susține că nu va […]
FOTO | 50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită”
50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită” 50 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, membri ai UST FSE „SPIRU HARET” din județul Alba, participă astăzi, 17 […]
Generalul Gheorghiţă Vlad, videoconferinţă cu şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei: Ce s-a discutat
Generalul Gheorghiţă Vlad, videoconferinţă cu şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei: Ce s-a discutat Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a avut o convorbire în sistem videoconferinţă cu omologul său ucrainean, generalul Oleksandr Syrskyi, în cadrul căreia au fost analizate evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre şi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm”
AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm” Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu,...
FOTO | 50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită”
50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva...
Știrea Zilei
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului”
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în...
GREVĂ spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”
Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost...
Curier Județean
17 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat Un...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...