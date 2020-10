Noi MATERII opționale, anunțate de către Ministerul Educației. “Eu și scena”, “Teatrul și noi” și “Laboratorul de teatru”

Monica Anisie anunță că a aprobat prin ordin de ministru noi materii opționale, în învățământul preuniversitar.

La clasele a III-a și a IV-a, elevii vor putea studia disciplina “Eu și scena”, la clasele a VI-a și a VII-a materia “Teatrul și noi”, iar la clasele a X-a și a XI-a “Laboratorul de teatru”, a declarat Anisie, la deschiderea anului universitar.

Monica Anisie participă la deschiderea anului universitar 2020-2021, la ceremonia organizată de Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”.

Monica Anisie, cele mai importante declarații la începutul anului universitar 2020-2021:

Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” a propus în acest an școlar Ministerului Educației introducerea în curriculum la decizia școlii a unei discipline din domeniul artei teatrale. MEC a aprobat prin ordin de ministru ca elevii sa studieze la clasele a III-a și a IV-a disciplina “Eu și scena”, la clasele a VI-a și a VII-a disciplina “Teatrul și noi”, la clasele a X-a și a XI-a “Laboratorul de teatru”

Ca profesor de Limba și literatura română și ministru, consider că acesta este un moment important pentru educație

Știu că acest nou an universitar este unul aparte

Numai împreună putem consolida România educată

Sursa: edupedu.ro