Nicolae Stanciu, o nouă pasă decisivă în China | Wuhan Three Towns, victorie după mai bine de o lună

Albaiulianul Nicolae Stanciu (30 de ani) a oferit o nouă pasă decisivă în Super League, iar Wuhan Three Towns a reușit să câștige după mai bine de o lună.

Campioana Chinei s-a impus în deplasare cu Shenzen, scor 3-1 (1-1), după ce a fost condusă, ex-uniristul oferind un assist la ultima reușită a jocului în minutul 63, și părăsind terenul în minutul 75.

Stanciu, cel mai bun jucător anul trecut, esențial la primul titlu din istoria lui Wuhan Three Towns, i-a criticat dur pe suporterii care i-au huiduit pe el și pe colegii lui în urmă cu o săptămână.

Wuhan a avut un start dificil în actuala stagiune, nemaicâștigând din 23 mai (3 puncte în 4 meciuri). După 1-1 cu Shandong Taishan, antrenorul spaniol Pedro Morilla a fost demis și înlocuit cu japonezul Tsutomu Takahata.A mai trecut o etapă, alt egal, 0-0 acasă cu „lanterna” Dalian Pro, partidă în timpul căreia fanii albaștrilor și-au fluierat propriii jucători. Astăzi însă, Wuhan a câștigat după 40 de zile, 3-1 în deplasarea de la Shenzhen și a urcat un loc, ajungând pe 8, cu 20 de puncte, iar etapa viitoare are meci acasă cu Changchun Yatai (locul 5, 23 de puncte), în 8 iulie

*Nicolae Stanciu: 8 assisturi

În 2022, Nicolae Stanciu a fost cel mai bun jucător al lui Three Towns, cu 10 goluri și 12 assisturi, liderul campioanei. Nu a mai înscris niciun gol în aceste 14 etape, dar a oferit opt pase decisive, ultima oară în acest meci, împotriva lui Shenzhen.Runda trecută, nu a suportat să fie huiduit de suporterii lui Wuhan și a postat un mesaj dur pe social media. „Nu am mai spus niciodată acest lucru până acum, dar nu vreau prezența voastră la stadion dacă nu încurajați echipa”, a atacat Stanciu pe Instagram.

„Nu uitați că, în 2021, formația era în divizia secundă. În urmă cu șase luni, am făcut istorie în acest oraș și în acest club, câștigând primul titlu, iar recent am cucerit și Supercupa. În curând, vom reprezenta China în cea mai mare competiție, Liga Campionilor Asiei”, a scris jucătorul în vârstă de 30 de ani.

Stanciu a completat: „Veniți la stadion să încurajați echipa, și în momentele bune, dar mai ales în cele dificile! Mulțumesc majorității fanilor care ne sprijină mereu”.

Foto: Wuhan Three Towns