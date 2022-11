Nicolae Ciucă, către românii stabiliţi în Spania: „Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine”

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit, miercuri, la Castellon de la Plana, cu români stabiliţi în Spania, cărora le-a transmis că Guvernul ia măsuri pentru a-i sprijini, pentru a asigura relaţia dintre instituţiile statului şi românii din diaspora, relatează Agerpres.

„S-a vorbit şi se vorbeşte despre ce reprezintă românii în comunităţile în care au hotărât să se stabilească. Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine şi aţi venit aici pentru a vă găsi un rost şi a reuşi să vă duceţi viaţa mai departe. Am venit cu mesajul să vă spunem că la nivelul Guvernului am întreprins decizii şi am luat măsuri astfel încât să asigurăm că relaţia dintre Guvernul României, dintre instituţiile statului român şi cetăţenii români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora trebuie să se materializeze într-un sprijin de care cu adevărat să vă bucuraţi. Este vorba de recunoştinţa pe care noi trebuie să o arătăm cetăţenilor români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora”, a arătat şeful Guvernului.

El a adăugat că autorităţile române trebuie să întărească relaţiile de colaborare cu cele spaniole.

„Avem puterea să recunoaştem că Spania are un sistem de sănătate care poate fi considerat un model şi cred că trebuie să întărim relaţiile de colaborare şi să învăţăm de la Spania cum se poate crea o arhitectură şi organiza un sistem de sănătate care cu adevărat să fie în folosul cetăţenilor”, a menţionat Nicolae Ciucă.

Guvernele României şi Spaniei au avut miercuri o primă şedinţă comună, la Castellon de la Plana. Un subiect important pe agenda discuţiilor a fost acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania, stabilindu-se înfiinţarea unui grup de lucru.

„Ceea ce ne poate uni este ceva foarte simplu – este omenia din fiecare dintre noi, este sentimentul că ne pasă de fiecare dintre noi şi este gândul că, indiferent unde ne aflăm, cu toţii suntem români şi avem datoria ca prin tot ceea ce facem să lăsăm o impresie bună despre România şi despre români”, a spus premierul Ciucă, la întâlnirea cu românii din Castellon.