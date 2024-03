Motorul economiei din Alba e nemțesc: Fabricarea componentelor pentru autovehicule, 41 la sută din producția industrială județeană

Anul trecut, valoarea producției industriale realizate în județul Alba a fost de 3.544.497.048,13 euro, iar fabricarea autovehiculelor de transport a avut cea mai mare pondere în producția industrială, de 41% din total, rezultă dintr-un document transmis de ec. Alin David, directorul Direcției Regionale de Statistică Alba.

Chiar dacă această ramură industrială își revine mai greu după criza provocată de pandemia de COVID-19, când a cunoscut un recul puternic, fabricarea autovehiculelor de transport continuă să aibă cea mai mare contribuție la producția industrială din ultimii 5 ani, respectiv 1.453.274.131,79 euro, cu 7,88% superioară celei din 2022. Valoarea producției industriale în acest sector a evoluat astfel: 2019: 1.784.827.730,7 euro, 2020: 1.701.490.164,5 euro, 2021: 1.445.689.419,9 euro, 2022: 1.436.061.188,9 euro, 2023: 1.453.274.137,79 euro.

În topul ponderii la producția industrială a județului Alba pe anul 2023, fabricarea autovehiculelor de transport este secondată de industria alimentară, cu 16,63% (589.358.047,2 euro, cu 7,45% mai mare decât anul anterior), iar pe locul 3 se află fabricarea echipamentelor electrice – 10,16% (360.266.558,30 euro, cu aproape 10% mai mică decât în 2022!).

În timp ce prelucrarea lemnului are o pondere de 8,29% (293.949.807,64 euro, în creștere cu aproape 10% față de anul precedent) și se situează pe locul 4 în acest clasament, fabricarea mobilei are abia o pondere de 1,06% (37.678.878,13 euro, reprezentând doar 88,48% din producția industrială a anului 2022). O pondere mai semnificativă mai are doar fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie – 5,65% (37.678.878,13 euro).

Cea mai mare reducere a valorii producției industriale față de anul 2022 s-a înregistrat la fabricarea produselor chimice (60,14%), producţia şi furnizarea energiei electrice, termice (62,28%) și tipărire (69,66%), mai rezultă din raportul DRS Alba.

