Mircea Hava, despre europarlamentare: Nu vă spun un da hotărât pentru că întotdeauna există un 1%, un 2%. Problema mea, legată de oraș. Parcă m-a prins de picioare

Mircea Hava, care e primar în Alba Iulia de 25 de ani, a intrat în cursa internă a PNL pentru alegerile europarlamentare, dar nu poate spune, cu certitudine, că își dorește să devină europarlamentar.

”Problema mea este legată de oraș. Mă ține, parcă m-a prins de picioare, nu știu cum să spun. Discut cu multă lume care îmi spune că e bine să fii aici. Eu le spun, <măi fraților, chiar dacă e bine, încă patru ani, după aceea gata, ce Dumnezeu, nu o să fiu ca și… o să mă împăiați sau?> E un moment în care trebuie să hotărăști să faci un pas. Nu va rămâne orașul pustiu. Sunt oameni care pot să facă treabă în continuare, niciodată nu pot să spun că eu am fost cel mai bun. Poate o să fie mai buni decât mine și îmi doresc lucrul acesta, chiar că mi-l doresc din suflet. Din punctul acesta de vedere hai să zic că reglăm lucrurile. Apoi trebuie să mă hotărăsc eu 100% dacă chiar acolo va fi un loc în care… câteodată trebuie să te simți și bine. Acum mulți îmi spun că nu o să am de lucru. Eu știu să-mi fac de lucru și să-mi găsesc de lucru pentru că în Parlamentul European e foarte mult de lucru. E drept că poți să stai și să ridici degetul, să te duci la comisii, ca să-ți încasezi diurna, dar este drept că poți să faci și foarte multe lucruri. Cine nu crede nu are decât să citească din regulamente ceea ce se întâmplă în Parlament și ceea ce se poate face. Am și teme, în special ce înseamnă partea de administrație (…) Pe cei pe care îi întrebați de la București îmi știu și locul pe listă. Deocamdată nu știu care va fi locul pe listă (…) În decembrie se va stabili și lista și locurile pe listă, eu vă spun de la început să nu aveți o surpriză mare, așa că bănuiți”, a spus Mircea Hava, întrebat, marți, de ziarulunirea.ro, despre candidatura sa la alegerile europarlamentare.