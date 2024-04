Metoda de învățare „Montessori”, aplicată de o educatoare din Apuseni. Ea este primul educator din România distins cu premiul Merito, în 2018

Grădiniția din localitatea Gura Roșiei, comuna Roșia Montană, va beneficia de un sprijin material important ca urmare a unei campanii de strângere de fonduri derulată în mediul online. Inițiatorul a fost antreprenorul și activistul Tică Darie, cel care a dezvoltat în comună una dintre puținele afaceri de succes din ultimii 20 de ani. Concret, grădinița avea nevoie de o serie de materiale didactice pentru ca educatoarea Mariana Mera să poată aplica metodele învățate în urma absolvirii cursului de educatori „Montessori”.

Inițiată de Maria Montessori, medic și pedagog italian, metoda care îi poartă numele are ca principiu de bază autoeducarea, aplicarea metodelor educaționale direct, nemediat și încurajarea copiilor să ia mereu decizii proprii, pe care să le respecte.

Pe scurt, metoda Montessori pune accent pe autonomia copilului, care este importantă la fiecare vârstă. Mariana Mera (43 de ani) este primul educator din România distins cu premiul Merito, în 2018. Mera este de 26 de ani educatoare la grădinița din satul natal.

„Am încercat mereu să le ofer acelor copii cea mai bună educație pe care le-o puteam eu oferi. Am aplicat metode și tehnici moderne învățate la diverse cursuri de specializare de-a lungul anilor, dar printr-o conjunctură favorabilă am ajuns să descopăr abordarea Montessori. La început am încercat de una singură să lucrez în acest fel cu copiii apoi am făcut cursul de asistenți Montessori la Institutul Montessori din București, iar după câțiva ani am absolvit cursul de educatori Montessori pentru copii de 3-6 ani la același institut”, astfel se prezintă educatoarea din Gura Roșiei.

Aceasta susține că această metodă de lucru este cea mai potrivită mai ales pentru copiii din comunitatea în care lucreează, formată din persoane de etnie romă, defavorizate.

”Materialele folosite în abordarea Montessori sunt costisitoare pentru că sunt din materiale de calitate, durabile, gândite științific, funcționale, cu scop logic, menite să sprijine copiii în dezvoltarea lor conform perioadelor senzitive pe care le traversează. Lipsa unora în activitatea copiilor duce la dificultăți și lacune mai târziu. Pot să lucrez eficient cu acești copii oferindu-le o educație bună așa cum fiecare copil din lume are dreptul doar dacă sunt întrunite condițiile necesare. Este locul unde la această vârstă se pun bazele caracterului lor și tot ceea ce se va construi în școală mai târziu va fi pe ceea ce s-a format în grădiniță”, a mai spus Mariana Mera.

În câteva zile de la debutul campaniei, s-a reușit strângerea fondurilor necesare.

„Am reuşit sã strângem 2.365 de euro pentru Grădinița Gura Roșiei din Roşia Montană. Mulțumim celor 75 de oameni din toată țara şi nu numai! Mulțumim localnicilor care au arătat foarte multă generozitate! De asemenea, mulțumim Asociația Ghizilor Din Bucovina care a sprijinit consistent această campanie care aduce speranță şi o educație mai bunã pentru copiii din comunitatea Gura Roşiei”, a precizat Tică Darie.

Acesta a donat, la rândul său părin intermediul firmei sale, dulapuri pentru grădinița din Gura Roșiei.

