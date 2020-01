Mesaje haioase de Sfântul Ioan 2020. Urări amuzante pe care le poți trimite prin SMS

Mesaje haioase de Sfântul Ioan 2020. SMS-uri amuzante de Sfântul Ion. Creştinii prăznuiesc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare considerată una dintre cele mai importante din calendarul creştin.

In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan.

Ti-as ura implinirea tuturor dorintelor, dar mi-e teama ca daca se adevereste, la anu’ nu o sa mai am ce sa-ti dorec!

La mulţi ani, să ai o sănătate beton, să ai o zi bună şi să n-ai noroc de ghinion!

Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie! Te pup pe palarie!

La Multi Ani Ioane, sa ai un an plin de reusite si pentru ca esti casatorit, iti doresc ca anul asta sa te fereasca de ispite!

Desi azi de Sfantul Ion ai primit multe mesaje cu urari care mai de care, tot al meu e cel mai tare pentru ca in aceasta lume gri tu esti singura pata de culoare, in aceasta iarna grea tu esti singura raza de soare! La multi ani floricica mea draguta!

La multi Ani si iti doresc ca in viata toate necazurile sa le invingi, se aude prin vecini ca vrei sa te angajezi la pompieri pentru ca bei de stingi…

La multi ani draga Ioane si mult noroc in viata ta si sa ai atata fericire cata plictiseala au mosii de pe strada ta!

Azi de ziua ta iti urez ca ani frumosi sa-ti vina-n cale! Sanatate si… parale! La Multi Ani!

Citește și: Nume care se sărbătoresc de Sfântul Ioan Botezătorul în 7 ianuarie

Desi nu ai multe clase Ioane, tu ai a vietii scoala, iar cine nu te stie pe tine, e clar, nu are cultura generala, de aia!

Sfântul Ion. Mesaje de Sfântul Ion. O prietenie sincera, inseamna intotdeauna o legatura intre oamenii cu aceleasi principii, aceleasi idealuri, aceleasi bucurii, aceleasi lacrimi. O prietenie sincera este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sincera, ca un talisman aducator de noroc.

Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se implineasca!

Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

E 7 Ianuarie si nu este o iarna prea grea, dar totusi o sa stau in casa Ioane si o sa beau in cinstea ta! La multi ani si sa ne traiesti sanatos!

Trebuie sa crezi in viata, sa intelegi ca nu traim decat o data, sa iubesti ca si cum n-ai fi suferit niciodata, sa canti de parca nimeni nu te-ar auzi, sa muncesti de parca nimeni nu te-ar plati, sa imprastii veselia de parca nimeni nu ar plange… sa TRAIESTI TOTUL CU BUCURIE SI VESELIE CA LA ANUL CINE STIE…!

La mulţi ani dragă Ioane şi mult noroc în viaţa ta şi să ai atâta fericire câtă plictiseală au babele de pe strada ta.

De ziua ta, comori si bani nu am gasit, dar as vrea ca sa te felicit! La Multi Ani, La Multi Bani, sa stimezi, si sa fii stimata, sa iubesti, si sa fii iubita, sa doresti, si sa fii dorita, sa astepti, si mereu vei fi asteptata!!!

Sa traiesti 100 de ani ca in Rai si sa te bucuri de soare ca Bianca si Cristea-n Dubai!

La Multi Ani, sa ai o sanatate beton, sa ai o zi buna si sa n-ai noroc de ghinion!

Sa traiesti 100 de ani si inca o viata, la multi ani de ziua ta si sa petrecem si sa bem pana dimineata!!!

De ziua ta, noi, prietenii tai suntem alaturi de tine si asteptam sa dai de baut. La Muuuuulti Aaaaaani Ioaneee! O zi fericita cu noi toti sarbatorita!

Este cea mai frumoasa din tot anul, pentru ca este ziua ta! La multi ani, draga prietene!

Felicitari, dragul meu Ion, cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos si plin de voie buna. La multi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume, iti doresc sa ai parte de toata bunatatea vietii, de fericire si de impliniri.