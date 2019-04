Marți, 9 aprilie: Donare de sânge la Spitalul orășenesc Cugir

Spitalul Orășenesc Cugir organizează în parteneriat cu Centrul de Transfuzii Alba si Arhiepiscopia Alba Iulia, o campanie de donare de sânge.

Aceasta va avea loc în data de 9 aprilie 2019, între orele 08.30 – 13.30, în clădirea Policlinicii, la etajul 1 (în locația cabinetului Chirurgie). Ativitatea va avea loc marți, 9 aprilie 2019 între orele 08.30 – 13.30. Donatorilor li se acordă o zi liberă (în ziua denarii), conform legii. Aceștia vor primi 7 tichete de masă, pentru produse alimentare ( 1 tichet= 9,57 lei) și vor beneficia de reducere de 50% la abonamentul pentru transportul comun pentru o perioada de o lună.

De asemenea, donatorul, poate primi, la cerere, un buletin de analize, cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării.

,,Consider ca această campanie reprezintă o actiune de interes deosebit pentru comunitatea noastră. Sângele – fluidul viu- salvează vieți… Am avut in activitatea clinică nenumărate situații în care administrarea unei unități de sânge unui pacient critic a reprezentat soluția salvatoare. Sângele este o resursa rara și din pacate limitată. Trebuie sa știm faptul ca la nivel național, donarea voluntara de sânge este foarte redusa. Acțiunea de donare de sânge este un gest de solidaritate civica. Cred ca ar trebui sa conștientizăm faptul ca oricând putem ajunge în situația de a avea nevoie de sânge, iar gestul salvator al unui donator necunoscut ar putea deveni crucial pentru existenta noastră. Așadar, va indemn sa nu fim indiferenți! Donarea unei unități de sânge poate face diferența între viata și moarte pentru un semen de-al nostru! Haideți sa donam!”, este apelul pe care îl adresează cugirenilor, dr. chirurg Terezia Mureșan – director medical la Spitalul orășenesc Cugir. (C.P.)