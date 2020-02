Marius Artur Jurcă își anunță intenția de a candida pentru funcția de primar al orașului Ocna Mureș din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și în Județul Alba de Mihail David.

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz.

De profesie economist, Marius Artur Jurcă este absolvent al facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Pregătirea sa profesională este completată de cariera sa din domeniu, activând de13 ani în calitate de director național de vânzări pentru mai multe companii naționale. Totodată, de anul trecut acesta este și coordonatorul Comunității Locale a Partidului PLUS din Ocna Mureș.

Deși suntem la 30 de ani de la Revoluție, în societatea noastră, există mari dezechilibre între libertatea individului și dreptatea lui, care sunt surse ale dezvoltării și ale creativității. Îngrădirea libertăților, trebuie să înceteze în instituțiile statului, care parcă refuză calea ușoară spre progres și transparență, sunt adepte în continuare a practicilor corupte, ascunse, netransparente. Practic, în România secolului 21, drepturile și libertățile sunt încă considerate „un lux”, fie din motive de discriminări, prejudecăți învechite, sărăcie, fie prin marginalizare din cauza lipsirii de cele mai elementare servicii de educație și sănătate.

Trebuie pus accentul de îndată pe o reformă reală și onestă a învățământului, axată pe nevoile curente și stricte ale copilului și de asemenea o reformă curată a sănătății, cu programe pentru accesul tuturor cetățenilor la controale periodiceobligatorii. Politicile oneste trebuie să-și facă loc în societatea noastră, pentru ca oamenii să nu mai găsească ca primă opțiune, părăsirea țării și realizarea profesională pe alte meleaguri.

Pe plan local, o să fiu un militant activ pentru a deveni publice și transparente toate deciziile care se iau în Consiliul Local. Propun conceptul de bugetare participativă, cu consultarea populației și prin votarea de către cetățeni, a proiectelor importante pentru comunitate.Și nu în ultimul rând, susțin nevoia de a se construi locuințe sociale.

Motivația aderării la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate a domnului Jurcă Artur poate fi evidențiată cel mai bine prin propriile sale cuvinte: ,,Am decis să mă alătur echipei PLUS, deoarece aici am găsit oameni cu care împărtășesc aceleași principii și dorința de a reclădi România de mâine, o Românie curată, prosperă și modernă. Cred în competență și cred că împreună putem face o țară mai bună pentru copii noștri, o țară fără politicieni corupți și compromisuri. Cred că avem toate ingredientele necesare pentru o „țară ca afară” trebuie doar să ne dorim să schimbăm lucrurile și am încredere că vom reuși”

Pentru înscrierea în PLUS, te invităm să completezi online adeziunea la www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne poți vizita și la sediul PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor, nr.16, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00.

Reconstruim România cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă a Partidului PLUS!