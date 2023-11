Maria Cioruța, albaiuleanca cu 4 copii care s-a înrolat în Armată la 42 de ani. Familia sa a stat 18 ani în Italia

Femeia din Alba Iulia, mamă a patru copii, care s-a înrolat în armată la vârsta de 42 de ani, împărtășește o poveste impresionantă. Familia Mariei a petrecut 18 ani în Italia și s-a întors în țară în 2017. Maria Cioruța, așa cum a fost prezentată de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, a făcut cunoscută decizia sa de a se alătura armatei.

„Sunt Maria Cioruța, am 42 de ani, sunt din Alba Iulia și sunt mama a 4 copii. În acest an, am decis să mă alătur armatei. În 1999, am plecat în străinătate și am rămas acolo până în 2017, când, împreună cu soțul meu, am hotărât să ne întoarcem definitiv în țară. Chiar dacă am stat 18 ani în Italia, România a fost mereu pentru noi „acasă””, a declarat Maria într-un mesaj publicat pe Facebook.

După o lungă perioadă dedicată exclusiv familiei, Maria a simțit nevoia de a-și dedica timp și carierei. Ea menționează că influența fiicei sale, care studiază la Colegiul Militar din Craiova, a fost esențială în luarea acestei decizii.

„Faptul că fiica mea urmează colegiul militar din Craiova m-a apropiat de sistemul militar, pe care întotdeauna l-am admirat, dar nu cred că aș fi avut curajul să mă alătur dacă ea nu ar fi deschis acest drum. Desigur, fără susținerea familiei nu aș fi putut face această alegere”, a adăugat Maria.

Ea relatează că perioada de instrucție a fost intensă, implicând adaptarea la un program strict, purtarea uniformei și a bocancilor pe tot parcursul zilei, cunoașterea armamentului și efectuarea tragerilor.

„Am reușit să depășim toate acestea datorită instructorilor, o echipă de profesioniști și oameni dedicați, care ne-au susținut pas cu pas, ne-au înțeles, ne-au încurajat și ne-au ajutat să ne depășim limitele”, a subliniat ea.

Maria menționează cu mândrie și emoție momentul în care ea și fiica sa s-au regăsit „în uniformă într-o zi atât de importantă precum cea în care eu am depus Jurământul militar”. Ea se declară recunoscătoare și mândră de oportunitatea avută.

Secțiune Știri sub articolul principal