Majorarea tarifelor la apă și canalizare, în Alba, nu este încă stabilită: Ce spun reprezentanții instituțiilor abilitate

„Grădinița Viitorului” din ALBA funcționează fără autorizații din partea DSP și ISU

„Grădinița viitorului” din comuna Ciugud, județul Alba, inaugurată în urmă cu trei săptămâni de către autoritățile locale, a întâmpinat o serie de probleme ce ar trebui să facă parte din domeniul trecutului.

Astfel, potrivit informațiilor puse la dispoziție de către autorități, la solicitarea ziarulunirea.ro, grădinița nouă din Ciugud ar fi organizat cursuri pentru copiii săi, fără să dețină autorizația sanitară de la DSP Alba.

În acest sens, ziarulunirea.ro a luat legătura cu conducerea DSP Alba, care a transmis următoarele: „La finalul săptămânii trecute a fost depus un dosar în vederea autorizării obiectivului, acesta fiind în lucru. La acest moment nu este eliberată autorizație sanitară.”

De asemenea, „Grădinița viitorului” funcționează și fără autorizație ISU. Pentru ziarulunirea.ro primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a declarat: „Documentele pentru autorizația DSP sunt depuse. Nu avem nici autorizația de la ISU, dar și acolo au fost depuse documentele. În faza de studiu de fezabilitate și în faza de proiect tehnic, am luat de la fiecare instituție câte un aviz care aprobă că proiectul este conform cerințelor lor. După ce terminăm investiția mergem și mai cerem o hârtie și mai dăm niște bani ca să ne spună că ceea ce am proiectat și ceea ce am construit este în regulă. Mie, ca beneficiar mi se pare un non-sens chestia asta pentru că nu facem altceva decât să cheltuim bani și să pierdem timp. Înțeleg să faci asta în faza de proiectare, să iei avizul și să respecți proiectul.”

Grădinița a funcționat totuși, chiar și fără avize

„Era un non-sens să ținem copiii în grădinițele alea vechi și pe aceasta să o ținem închisă până primim toate avizele. Era păcat să le luăm bucuria copiilor”, a mai declarat Gheorghe Damian pentru ziarulunirea.ro

Grădinița este amplasată în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar, zonă industrială în care funcționează peste 40 de companii, care au aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

Investiția, în valoare de aproape 1 milion de euro, este realizată cu fonduri europene acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și fonduri din bugetul local al Comunei Ciugud.